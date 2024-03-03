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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

حقيقة ولا فبركة.. قصة خناقة «الفيرست لوك» التي أثارت الجدل عبر السوشيال ميديا

صدى البلد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ “خناقة بين عروسين” بسبب بدلة “ الفيرست لوك”، وسط حالة من الجدل الواسع بين كون الفيديو حقيقيا أو مختلقا، فما تفاصيل الأمر؟

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حقيقية فيديو خناقة الفيرست لوك 

تداول رواد منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لعروسين خلال “الفيرست لوك” - النظرة الأولى بين العروسين قبل الزفاف - والتي يرى العروس فيها عروسه بعد ارتداء الفستان لينطلقا سويًا إلى قاعة الزفاف.

بدأ الخلاف بين العروسين في مقطع الفيديو المتداول بتعليق العروسة على بدلة زوجها خلال النظرة الاولى قائلة: "إحنا متفقناش على البدلة دي"، حيث ظهر العريس وهو يقدم بوكيه الورد لزوجته التي تجاهلته تمامًا معلقة على البدلة في حالة من الضيق. 

وقالت:

  • هو إيه دا؟
  • إيه التهريج دا؟
  • ده أكيد مقلب أو تهريج مش دي بدلة الفرح اللي اتفقنا عليها!!
  • مش معقولة دي تكون بدلة فرحنا، لا يمكن تكون دي موضة، أنا مش همشي معاك كده!!

وجاء رد العريس على انتقادات زوجته هادئًا للغاية حيث قال لها: «قولتلك كذا مرة مش عايزين ننكد، دا حتى النهارده فرحنا، إهدي وبطلي جنان، الناس مستنيانا وأنا قولتلك ملكيش دعوة باللي أنا لابسه»، حيث كان العريس يرتدي بدلة سوداء مشغولة بتطريز لامع.

تفاعل السوشيال ميديا مع فيديو الفيرست لوك

بمجرد نشر مقطع فيديو خناقة الفيرست لوك، تفاعل معه الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات كثيرة منها: 

  • يعملوا مصايب سودة ويقولك بتنكدي عليا.
  • بدلة الساحل وديل الفار وأسورة وخاتم أخضر.
  • مبروك يا عروسة خدتي اللي فيهم.
  • كنتي عديها يا فوزية.
  • مش بدلة فرح دي يا محمد، أنا منبه عليك ما تجيش بلبس الشغل.
  • أنا كنت مستنياه هو اللي يعترض على الفستان.
  • على فكرة هو طالع أشيك وأحلى منك.

هل خناقة الفيرست لوك حقيقية؟ 

وسط تعليقات البعض عن محتوى مقطع فيديو الفيرست لوك، شكك البعض في كون الفيديو صحيحا، إذ علقوا بأنه مٌتفق عليه، فقال أحدهم: 

  • أحسن حاجة الراجل اللي بيصور والراجل اللي معاه الإضاءة مش عارف الناس وصلت للتمثيل للدرجة دي إمتى.

وقال آخر: «معقولة يعني في فرح من غير أهل ومعقولة في خناقة كل اللي واقف فيها بيضحك ويصور.. بطلوا تمثيل».

الفيرست لوك منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك الزفاف العروسين السوشيال ميديا

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