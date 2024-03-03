60 دقيقة للأمام.. حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان وموعد أذان المغرب والفجر

موعد تغيير الساعة 2024.. السؤال الذي بدأ يتردد كثيرًا خلال الفترة الحالية خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وعودة الحكومة للعمل بالتوقيتات الصيفية والشتوية بداية من العام الماضي.

بداية شهر رمضان فلكيًا

وتشير الحسابات الفلكية والاستطلاعات المبدئية إلى أن بداية شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يوما.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان سابق، أن هلال شهر رمضـان لعام 1445 هجريًا سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ، الموافق يوم 10 مارس 2024 وهو يوم استطلاع هلال شهر رمضان 2024.

حقيقة تغيير الساعة قبل رمضان

ويتساءل كثيرون عن حقيقة لجوء الحكومة لتغيير التوقيت قبل بداية شهر رمضان، وهو الأمر الذي لم تتحدث عنه أي جهة بشكل رسمي.

ومن المقرر الإبقاء على التوقيت كما هو والتزام الجكومة بتغيير الساعة في الموعد المحدد لها دون إجراءات استثنائية قبيل شهر رمضان المعظم.

موعد تغيير الساعة

من المقرر أن يشهد يوم 29 من شهر إبريل عام 2024 القادم تنفيذ تغيير التوقيت، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة للأمام، في جميع أنحاء الجمهورية.

وكان قد تم إيقاف تشغيل التوقيت الصيفي منذ سنة 2016 بقرار من الحكومة سابقاً، ولكن العام الماضي تم العمل به مرة أخرى.

موعد آذان أول فجر وأول مغرب في رمضان

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان المعظمم يكون موعد أوب فجر في شهر رمضان في تمام الساعة ٤:٤٣ ص، بينما أول آذان مغرب في تمام الساعة ٦:٠١ م.