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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هبوط عنيف| تفاصيل أكبر ضربة للسوق السوداء.. ومفاجأة في سعر الدولار الآن

سعر الدولار الآن
سعر الدولار الآن

هبوط عنيف أصاب سعر الدولار في السوق السوداء خلال الساعات الماضية حيث انخفض الدولار من معدلات قياسية قبل ذلك إذ وصل إلى متوسط 65 جنيها، قبل أن يتراجع إلى نحو من 48 إلى 50 جنيهًا بعد الإعلان عن اتمام صفقة الشراكة الكبرى بين الحكومة المصرية والجانب الإمارتي لتطوير منطقة رأس الحكمة.

ومن المقرر أن تستفيد مصر من خلال هذه الصفقة الكبرى بواقع استثمارات ستبلغ 150 مليار دولار، مع 35% من أرباح المشروعات بالإضافة إلى توفير ملايين فرص العمل والتشغيل بمشروعات التطوير بالمنطقة.

سعر الدولار الآن 

وهبط سعر الدولار الآن في السوق السوداء إلى نحو 43 جنيه مصري، في أعنف هبوط له منذ شهور.

وعن ذلك قال الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه على مسؤوليتي إن 10 مليار دولار دخلت البنك المركزي المصري كدفعة من أموال صفقة رأس الحكمة، وهناك انخفاض في أسعار الذهب وعيار 21 وصل لـ 2750 جنيها للجرام ".

وأكد أن الدولار في السوق السوداء وصل لـ 43 جنيها وهذا انخفاض كبير في سعره بالسوق الموازي، مؤكدًا أن المضاربات في السوق السوداء أدت إلى وصول الدولار إلى أرقام غير مسبوقة في السوق وهي أرقام ليست حقيقية".  

سعر الدولار في البنك المركزي 

ويشهد سعر الدولار في مصر رسميًا استقرارا منذ مارس 2023، حيث سجل سعره في البنوك نحو 30.95 جنيه وفقاً لآخر تحديث للبنك المركزي.

وكانت قد قررت قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في آخر اجتماعاتها رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

التدفقات الدولارية تتوالى 

وبدأت التدفقات المالية بـ5 مليارات دولار، ومن ثم تسلمت مصر دفعة أخرى بـ5 مليارات.

وكان قد صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الحكومة تسلمت 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشماليّ الغربي، وبذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعلي.

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