عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

31 سلعة بأسعار مخفضة| هدايا التموين للمواطنين تفك الأزمات: أرخص سعر للسكر والأرز من هنا

أسعار الأرز والسكر
أسعار الأرز والسكر في الأسواق

مع اقتراب شهر رمضان المعظم، باتت الأسعار هي الشغل الشاغل للمواطنين، خاصة السلع الأساسية التي لا يستغني عنها أي بيت في مصر.

وعلى هذا الأساس بدأت وزارة التموين والهيئات الحكومية المعنية في مصر بذل قصارى جهدها من أجل توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ومنح المستحقين وحاملي بطاقات التموين مزايا إضافية.

4 كيلو سكر لكل مواطن

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استمرار أزمة نقص السكر وخطة الحكومة لتوفيره في شهر رمضان.

أشارت النائبة إلى أنه على الرغم من إعلان الحكومة عن عدد من التصريحات والإجراءات التي من شأنها توفير سلعة السكر بالأسواق، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى فرص تزايد استخدام السكر في شهر رمضان، الأمر الذي ينذر بتفاقم الأزمة على نحو غير مسبوق، موضحة أن وزارة التموين أعلنت في شهر ديسمبر الماضي عن السماح بتوفير سكر حر لأصحاب بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو، بحيث يسمح للبطاقة التي تضم 3 أفراد فأقل بشراء كيلو واحد، والبطاقة التي تضم 4 أفراد بشراء 2 كيلو.

أكدت النائبة أن  الكمية من السكر الحر قليلة في هذا الشهر الكريم، مطالبة الحكومة ممثلة في وزارة التموين، بزيادة الكمية لتصبح 4 كيلو لكل بطاقة تموين، وذلك مع مخصصات التموين في شهر مارس بمناسبة شهر رمضان المعظم.

الأرز بـ 27 جنيهًا

ويعتبر الأرز من أكثر السلع الغذائية طلبًا لدى المصريين، حيث شهدت أسعاره خلال الفترات الماضية ارتفاعًا قبل أن توفره منافذ التموين بأسعار مناسبة.

وبلغ سعر كيلو الأرز المعبأ في الأسواق من 32 إلى 45 جنيهًا بحسب اختلاف العبوات والشركات والجودة.

وفي منافذ أهلا رمضان بلغ سعر كيلو الأرز 27 جنيهًا، ليصبح السعر الأرخص في مصر، فيما سجل سعر الأرز المدعم على البطاقات التموينية 12.60 جنيه للكيلو.

أسعار 31 سلعة تموينية

وأعلنت وزارة التموين عن أسعار 31 سلعة تموينية للشهر الحالي، حيث جاءت كالتالي:

سكر معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه.

- زيت خليط 0.8 لتر: 30 جنيها.

- أرز معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه.

- دقيق 1 كجم: 18 جنيها.

- مكرونة 800 جم: 13 جنيها.

- مكرونة 400 جم: 6.50 جنيه.

- عدس مجروش 500 جم: 21 جنيها.

- فول معبأ 500 جم: 9 جنيهات.

- شاي ناعم 40 جم: 5 جنيهات.

- الصلصة 300 جم: 8 جنيهات.

- المربى 350 جم: 16 جنيها.

- التونة مفتتة 140 جم: 18 جنيها.

- جبنة تتراباك 250 جم: 14 جنيها.

- جبنة تتراباك 125جم: 7 جنيهات.

- مسحوق عادي يدوي 800 جم: 16 جنيها.

- مسحوق أتوماتيك 800 جم: 25 جنيها.

- صابون غسيل (125 جم): 3 جنيهات.

- صابون تواليت (125 جم): 7.50 جنيه.

- لبن جاف 100جم: 25.50 جنيه.

- خل 5% (900 مللي): 6 جنيهات.

- ملح طعام (300 جم): 1.25 جنيه.

- علبة مرقة دجاج (8 مكعبات): 6 جنيهات.

- کیس سائل غسيل أواني (80 جم): 3 جنيهات.

- بسكويت يويوز سادة (25 جم): 1.5 جنيه.

- بسكويت: 3.75 جنيه.

- بسكويت ويفر: 2.75 جنيه.

- بسكويت بوو: 3.75 جنيه.

- قهوة سريعة الذوبان (18 جم): 4 جنيهات.

- طحينة بيضاء (24 جم): 2.50 جنيه.

- بار حلاوة طحينية سادة (40 جم): 3 جنيهات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 كيلو سكر لكل بطاقة| بشرى سارة من التموين للمواطنين قبل رمضان.. تحرك برلماني عاجل

أحمد موسى يبكي على الهواء.. ماذا حدث؟

قرار عاجل من النيابة في واقعة طالبة العريش ( نيرة )

النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

بعد مشاكل دفنه.. تعرف على مصير جثمان الموسيقار حلمي بكر

تحوّل مفاجئ|رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

مفاجأة حكومية سارة عن تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

وقعت في حبه بسبب هذا المشهد.. زوجة بيومي فؤاد تحكي قصة زواجهما

40 مليار دولار جديدة بخزينة الدولة..تفاصيل 7 صفقات تاريخية ومصير العملة الخضراء

بالزيادة الجديدة.. موعد وتفاصيل صرف معاشات مارس القادم

الثلاجة بـ 10 آلاف جنيه وهترخص في هذا الموعد| أسعار الأجهزة الكهربائية الآن وأفضل توقيت للشراء

زواج خدعة وفستان دون بطانة.. أروى قاسم قصة بلوجر أثارت السوشيال ميديا

على جهاز التنفس الصناعي.. تطورات الحالة الصحية لـ رضا بحراوي

هتنزل 30%.. هل تنخفض أسعار السلع قبل رمضان؟| تفاصيل

بعد انهيار الدولار في السوق السوداء| هذا موعد انخفاض السلع في الأسواق

ترشيحاتنا

غدًا.. أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بقـ.تل المسئول اليمني في بولاق الدكرور

خلف الحبتور: أنا محب لمصر .. وأرغب في الاستثمار بها

لم يصلوا.. مباراة الزمالك وسوار الغيني مهددة بالإلغاء

الخير في كل زاوية بمصر.. الحبتور: يجب توافر شراكة بين رجال الأعمال والدولة

متحدث حماس: دخول المساعدات الإنسانية لغزة بمثابة عنوان لصمود شعبنا.. والاحتلال يغمسها بالدم|فيديو

الحبتور: لدي أفكار لبناء مدارس في مصر .. وأبناء الدولة الشقيقة أذكياء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش حاجة واحدة.. اكتشف أنواع عمليات دوالى الخصية

واقف على رجلي.. نجل الفنان محمد ثروت يؤدي مناسك العمرة بعد الشفاء

كيف تحمى نفسك من التهابات المثانة؟

مولتاتولى.. فضيحة للمستعمر الهولندي جعلته من أشهر الكتاب| ما القصة؟

فيديو

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

مادة غير معلومة.. التقرير الطبي يفجر مفاجأة في مصرع طالبة جامعة العريش

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ