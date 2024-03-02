31 سلعة بأسعار مخفضة| هدايا التموين للمواطنين تفك الأزمات: أرخص سعر للسكر والأرز من هنا

مع اقتراب شهر رمضان المعظم، باتت الأسعار هي الشغل الشاغل للمواطنين، خاصة السلع الأساسية التي لا يستغني عنها أي بيت في مصر.

وعلى هذا الأساس بدأت وزارة التموين والهيئات الحكومية المعنية في مصر بذل قصارى جهدها من أجل توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ومنح المستحقين وحاملي بطاقات التموين مزايا إضافية.

4 كيلو سكر لكل مواطن

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استمرار أزمة نقص السكر وخطة الحكومة لتوفيره في شهر رمضان.

أشارت النائبة إلى أنه على الرغم من إعلان الحكومة عن عدد من التصريحات والإجراءات التي من شأنها توفير سلعة السكر بالأسواق، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى فرص تزايد استخدام السكر في شهر رمضان، الأمر الذي ينذر بتفاقم الأزمة على نحو غير مسبوق، موضحة أن وزارة التموين أعلنت في شهر ديسمبر الماضي عن السماح بتوفير سكر حر لأصحاب بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو، بحيث يسمح للبطاقة التي تضم 3 أفراد فأقل بشراء كيلو واحد، والبطاقة التي تضم 4 أفراد بشراء 2 كيلو.

أكدت النائبة أن الكمية من السكر الحر قليلة في هذا الشهر الكريم، مطالبة الحكومة ممثلة في وزارة التموين، بزيادة الكمية لتصبح 4 كيلو لكل بطاقة تموين، وذلك مع مخصصات التموين في شهر مارس بمناسبة شهر رمضان المعظم.

الأرز بـ 27 جنيهًا

ويعتبر الأرز من أكثر السلع الغذائية طلبًا لدى المصريين، حيث شهدت أسعاره خلال الفترات الماضية ارتفاعًا قبل أن توفره منافذ التموين بأسعار مناسبة.

وبلغ سعر كيلو الأرز المعبأ في الأسواق من 32 إلى 45 جنيهًا بحسب اختلاف العبوات والشركات والجودة.

وفي منافذ أهلا رمضان بلغ سعر كيلو الأرز 27 جنيهًا، ليصبح السعر الأرخص في مصر، فيما سجل سعر الأرز المدعم على البطاقات التموينية 12.60 جنيه للكيلو.

أسعار 31 سلعة تموينية

وأعلنت وزارة التموين عن أسعار 31 سلعة تموينية للشهر الحالي، حيث جاءت كالتالي:

سكر معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه.

- زيت خليط 0.8 لتر: 30 جنيها.

- أرز معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه.

- دقيق 1 كجم: 18 جنيها.

- مكرونة 800 جم: 13 جنيها.

- مكرونة 400 جم: 6.50 جنيه.

- عدس مجروش 500 جم: 21 جنيها.

- فول معبأ 500 جم: 9 جنيهات.

- شاي ناعم 40 جم: 5 جنيهات.

- الصلصة 300 جم: 8 جنيهات.

- المربى 350 جم: 16 جنيها.

- التونة مفتتة 140 جم: 18 جنيها.

- جبنة تتراباك 250 جم: 14 جنيها.

- جبنة تتراباك 125جم: 7 جنيهات.

- مسحوق عادي يدوي 800 جم: 16 جنيها.

- مسحوق أتوماتيك 800 جم: 25 جنيها.

- صابون غسيل (125 جم): 3 جنيهات.

- صابون تواليت (125 جم): 7.50 جنيه.

- لبن جاف 100جم: 25.50 جنيه.

- خل 5% (900 مللي): 6 جنيهات.

- ملح طعام (300 جم): 1.25 جنيه.

- علبة مرقة دجاج (8 مكعبات): 6 جنيهات.

- کیس سائل غسيل أواني (80 جم): 3 جنيهات.

- بسكويت يويوز سادة (25 جم): 1.5 جنيه.

- بسكويت: 3.75 جنيه.

- بسكويت ويفر: 2.75 جنيه.

- بسكويت بوو: 3.75 جنيه.

- قهوة سريعة الذوبان (18 جم): 4 جنيهات.

- طحينة بيضاء (24 جم): 2.50 جنيه.

- بار حلاوة طحينية سادة (40 جم): 3 جنيهات.