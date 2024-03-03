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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

نقل فنانة للمستشفى.. تفاصيل برنامج رامز الجديد وإصابة الضيوف بكسور وجروح

رامز جلال
رامز جلال

رامز قفل اللعبة.. برنامج رامز جلال الجديد المقرر عرضه في رمضان والذي ثارت تساؤلات كثيرة حول فكرة البرنامج ومدى اختلافه عن المواسم السابقة.

ويقدم رامز جلال برامج المقالب في ضمن موسم الدراما الرمضانة، بشهر رمضان الكريم، منذ عام 2009 حيث لم ينقطع خلال أي عام عن تقديم هذا النوع من البرامج الذي يستضيف فيه الفنانين ويوقعهم في مقلب كوميدي.

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برامج رامز جلال

وبدأ رامز جلال سلسلة برامجه في عام 2009 ببرنامج رامز حول العالم الذي قدم منه موسمين، ليبدأ أول برامجه في المقالب عام 2011 ببرنامج رامز قلب الأسد وحتى آخر برامج رامز نيفر إيند عام 2023.

رامز حول العالم عام 2009
رامز حول العالم (2) 2010
رامز قلب الأسد 2011
ثعلب رامز ديزرت 2012
رامز عنخ امون 2013
رامز بحر القرش 2014
رامز وأكل الأجواء 2015
رامز يلعب بالنار 2016

رامز تحت الأرض 2017
رامز تحت الصفر2018
رامز في الشلال 2019
رامز مجنون رسمي 2020

رامز عقله طار 2021

رامز موفي ستار 2022

رامز نيفر إيند 2023

رامز جلال

فكرة برنامج رامز الجديدة

وبحسب ما تم الكشف عنه فإن فكرة برنامج رامز الجديدة تختلف جزئيًا عن الأفكار السابقة حيث سيظهر رامز جلال بشخصيته من أول البرنامج.

ويستقبل رامز جلال ضيوفه منذ دخولهم واستكمالهم وحتى بدء الحديث والترحيب بهم، قبل أن يبدأ المقلب.

وأثناء سير رامز مع الضيوف يجد الضيف نفسه منحدرًا إلى حفرة كبيرة، ومن هنا يبدأ رامز في مناوشة الضيف ومساومته على طريقته الكوميدية.

إصابات بين ضيوف رامز

وبسبب الفكرة التي تعتمد على إيقاع الضيف في حفرة، حدثت إصابات بين ضيوف البرنامج وأبرزهم محمد أسامة ومها أحمد وعبد الناصر زيدان وسمية الخشاب وشيرين رضا وأيتن عامر وباسم سمرة.

نقل سمية الخشاب للمستشفى

وأفادت معلومات عن تعرض الفنانة سمية الخشاب أثناء تصوير البرنامج لكسر في القدم وتم نقلها لمستشفى في دبي حيث مكثت فيها حتى تمام الشفاء.

وقالت تقارير إن سمية الخشاب أصيبت بكسر في كعب القدم، بالإضافة إلى كدمات في الكتف.

برامج رامز جلال رامز جلال فكرة برنامج رامز الجديدة سمية الخشاب رامز قفل اللعبة

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نقل فنانة للمستشفى.. تفاصيل برنامج رامز الجديد وإصابة الضيوف بكسور وجروح


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