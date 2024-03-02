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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مقالب جديدة ومفاجآت مُثيرة.. فكرة برنامج “رامز قفل اللعبة” فى رمضان 2024

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، صورة بزعم انها من برنامج رامز جلال الجديد في رمضان، وسط تكهنات بفكرة البرنامج - لم يتم تأكيد احدها - خاصة أن رامز جلال يواصل مونتاج الحلقات في المملكة العربية السعودية وسط تكتم شديد، ويواصل التصوير، ولم يتحدث أي فنان عن فكرة المقلب، وفقا لتأكيدات رامز والعقد المبرم.

شاهد الفيديو:

رغم ردود الفعل الغاضبة كل عام من محتوى برنامج رامز جلال، إلا أنه يظل من أكثر البرامج الرمضانية مشاهدة ومتابعة، خاصة فى أيامه الأولى.

ويبدو أن رامز جلال “51 عامًا” ظن أنه قد حقق قاعدة جماهيرية كبيرة تنتظر برنامجه كل عام فى رمضان، ليقرر هذا العام أن يغير الواقع ويصدم الجميع بتكرار فكرة فى برنامجه الجديد، والتي سبق وقدمها فى عام 2021 من خلال برنامج «رامز عقله طار».

شاهد الفيديو:

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