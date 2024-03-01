«رجعتله مليون جنيه».. رضا عبد العال يكشف لـ«هي وصبايا» مقلب رامز جلال

فجَّر رضا عبد العال، نجم المنتخب السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام سعيد، والمنتظر إذاعته غدا السبت، على قناة “هي” الفضائية، في برنامج "هي وصبايا"، في تمام الساعة 9 مساء.

وكشف “عبد العال”، أنه أعاد مبلغا أكثر من مليون جنيه إلى رامز جلال، وطالب بإلغاء الحلقة التي قام بتسجيلها معه في برنامج المقالب الذي سيذاع خلال شهر رمضان 2024.

وقال رضا عبد العال: “لما عرفت طبيعة المقلب؛ رفضت إن الحلقة تتذاع، ورجعت الفلوس اللي أخدتها، واللي هي أكتر من مليون جنيه”.

ومن المنتظر أن يكشف رضا عبد العال أسرارا لأول مرة في حلقة “هي وصبايا” التي ستذاع غدا السبت في تمام التاسعة مساء على قناة هي الفضائية.

ويتحدث خلال اللقاء، عن أسرار في حياته الشخصية، وعلاقته بأبنائه، ويكشف الستار عن كواليس الأزمات الأخيرة التي تناولتها وسائل الإعلام مع بعض الرياضيين، وتوقعاته لمستقبل منتخب مصر بعد توليى حسام حسن تدريبه، وغيرها من الكواليس والأسرار.

جدير بالذكر أن برنامج “هي وصبايا”، يذاع أيام السبت والأحد والإثنين من كل أسبوع على قناة “هي” الفضائية.