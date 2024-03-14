بشرة خير.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

انخفضت أسعار الدواجن اليوم، الخميس 14-3-2024، وسط توقعات باستمرار انخفاض الأسعار بسبب قرار البنك المركزي تدبير الدولار للمستوردين والإفراجات الجمركية لمدخلات إنتاج الدواجن.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة يسجل 96 جنيها ليصل إلى المستهلك بحوالي 106 جنيهات.

أسعار الدواجن الساسو سجلت 111 جنيها.

سجل سعر كيلو البانيه في محلات الطيور والدواجن اليوم حوالي 220 جنيها.

سجل سعر كيلو الأوراك اليوم في محلات الطيور والدواجن حوالي 113 جنيها.

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 149 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك بـ155 جنيها.

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 151 جنيها في المزرعة ليصل إلى المستهلك بـ160 جنيها.

سجل سعر كرتونة البيض البلد نحو 140 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك بـ160 جنيها.

سعر البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانيه في محلات الطيور والدواجن اليوم حوالي 220 جنيها.

سعر الأوراك اليوم

سجل سعر كيلو الأوراك اليوم في محلات الطيور والدواجن حوالي 113 جنيها.

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة يسجل 96 جنيها ليصل إلى المستهلك بحوالي 115 جنيها.

أسعار الدواجن الساسو سجلت 111 جنيها.

أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 149 جنيها في المزرعة ليصل إلى المستهلك بـ155 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 151 جنيها في المزرعة ليصل إلى المستهلك بـ160 جنيها.

سجل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 140 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك بـ160 جنيها.

تشهد أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية تذبذبا كبيرا ما بين ارتفاع وانخفاض فى الأسواق، بعد ارتفاعات كبيرة شهدتها الدواجن خلال الأسبوعين الماضيين، وعلى الرغم من انخفاض الأعلاف إلا أنه لا يزال هناك ارتفاع فى أسعار الدواجن.