25 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن رابع أيام رمضان.. وهذا ثمن البيض الآن

يبحث الملايين عبر جوجل عن أسعار الدواجن اليوم في مصر، بعد صعود الأسعار نتيجة زيادة الطلب مع دخول رمضان.

أسعار الفراخ

وتحركت أسعار الفراخ بقوة ليبدأ سعر الكيلو اليوم يتراوح بين 95-94 جنيها في المزرعة بعد 88-89 جنيها قبل أيام، فيما يبدأ السعر للمستهلك من 100 -115 جنيها.

سعر كيلو البانيه

تحرك سعر كيلو البانيه ضمن أسعار الدواجن بنحو متوسط 25 جنيها، إذ يبدأ اليوم من 206 جنيهات لدى بعض المحلات وقد يزيد لدى البعض، بعدما سجل نحو 180-190 جنيها، بفارق نحو 25جنيها.

سعر كيلو البانيه

سعر كيلو الفراخ اليوم

وتحركت أسعار الدواجن اليوم بقوة، إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 100 جنيها في المحلات بعدما سجلت 88 الأيام الماضية لدى المحلات.

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 95 جنيهًا في المزرعة، و 100 وقد يصل إلى 120 جنيه للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الفراخ البلدي: 125-135 جنيها للكيلو.

الدواجن الساسو: 120- 125 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 105- 120 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 206-220 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 150 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة: 70-75 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل: 55-65 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء : 83 جنيهًا في المزرعة، و85 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة البيض الأحمر.. وجاء كالتالي:

سعر كرتونة الأحمر 148 جنيها في المزرعة.

تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 154-160 جنيها.

أسعار البيض الأبيض