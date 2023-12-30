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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

55 جنيها| تراجع أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

الدواجن 
الدواجن 

يهتم الكثير من المواطنين يوميا بمعرفة أسعار الدواجن اليوم في مصر، والتي شهدت تراجعا ملحوظا، بعد أن تراجعت أسعار الأعلاف مؤخرا؛ نتيجة الإفراج عن آلاف الأطنان من الموانئ، بحسب ما أعلنت وزارة الزراعة رسميا.

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انخفضت أسعار الفراخ بقوة ليبدأ سعر الكيلو اليوم للأمهات من 55 جنيها في المزرعة ، ويتراوح التسمين بين 63-64 جنيها في المزرعة بعد 72 و76 و77 جنيها أكتوبر الماضي، فيما يبدأ السعر للمستهلك من 62 جنيها.

سعر كيلو البانيه

وتراجع سعر كيلو البانيه بنحو متوسط 50 جنيها، إذ يبدأ اليوم من 145 جنيها لدى بعض المحلات وقد يزيد لدى البعض، بعدما سجل نحو 180 إلى 200 جنيه. 

البانيه

سعر كيلو الفراخ اليوم

انخفضت أسعار الدواجن اليوم بقوة، إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 62 -65 جنيها في المحلات بعدما سجلت 82 ووصلت إلى 90 جنيها خلال أكتوبر نتيجة استقرار سعر الأعلاف.

أسعار الدواجن اليوم

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 63 جنيهًا في المزرعة، و64 جنيهًا وقد يصل إلى 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي: 105 -125 جنيها للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 78- 80 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 73- 80 جنيهًا للكيلو.
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 145- 165 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 100 -130 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة: 45 -55 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل: 35-45 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 55 جنيهًا في المزرعة، و60 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

8.4 مليون طن 

يذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أعلن أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 26 أكتوبر 2023) 8.4 مليون طن بإجمالي مبلغ 4.1 مليار دولار بالتننمسيق مع البنك المركزي المصري.

سعر كرتونة البيض الأحمر 

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة البيض الأحمر.. وجاء كالتالي: 

  • سعر كرتونة الأحمر 120  بعد 128 جنيها في المزرعة.
  • تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 126-130 جنيها.
البيض 

أسعار البيض الأبيض

  • سعر كرتونة البيض الأبيض 120 جنيها، تباع للمستهلك بدءا من 125 جنيها.
  • سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 142 جنيها بعد 156 جنيها في المزرعة.
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