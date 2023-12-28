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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

صدى البلد

 أسعار الدواجن اليوم الخميس 28-12-2023، شهدت تحرك جديد، بعد أن تراجعت بقوة خلال الأيام القليلة الماضية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، سجل سعر الدواجن البيضاء تراجعًا بنحو 6  جنيهات تقريبًا للكيلو . 

ومنذ بداية الشهر الماضي تراجعت بنحو 20 جنيهًا مقارنة بأسعار  اليوم الأربعاء .

وكانت أسعار الدواجن في الأسواق قد هبطت بقوة منذ منتصف الشهر الماضي، بعد إطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع.

وخفض على إثرها اتحاد منتجي الدواجن الأسعار بنحو 16 جنيهًا للدواجن و25 جنيهًا لـ طبق البيض.

واليوم الخميس، شهدت أسعار الدواجن ارتفاع بنحو 3 جنيهات تقريبا، كما ارتفعت أسعار الاعلاف بنحو 500 جنيها تقريبا.

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 أسعار الأعلاف

  أسعار الأعلاف، سجّلت أسعار الذرة 13600 جنيه، ووصل سعر الصويا إلى  32500 جنيه، وعن أسعار علف الدواجن فسجل الطن 24 ألف جنيه.

وعن أسعار الدواجن اليوم الخميس 28-12-2023، فسجلت نحو 62 جنيهًا للكيلو الواحد في الدواجن البيضاء، 75 جنيهًا للدواجن الساسو و105 جنيهات لـ الدواجن البلدي.

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أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 28-12-2023 في مصر، في المزارع والأسواق، والتي ارتفعت على  مستوى جميع الأنواع.

واستقرت أسعار العديد من مدخلات الإنتاج اليوم، من بينها الذرة والصويا.

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم الخميس 28-12-2023، في المزرعة نحو 62 جنيهًا للكيلو، مقارنة بـ 76 جنيهًا بداية الشهر الماضي.

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق بنحو 20 جنيهًا مقارنة بأسعار الدواجن الشهر الماضي، وتراوح سعرها بين 65 و 66 جنيها للكيلو.

أسعار الأعلاف

  • أسعار الأعلاف  تراوح سعر الطن بين 18 و24 ألف جنيه، وسجل سعر علف الدواجن 24 ألف جنيه للطن.
  • أسعار الذرة سجلت منذ بداية لأسبوع الجاري، ووصل سعر الذرة إلى 13200 جنيه مقارنة بـ 13.600 الأسبوع الماضي.
  • وسجل سعر الصويا اليوم 31500 مقارنة  32500 ألف جنيه بداية الشهر الجاري.

سعر البيض اليوم 

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 119 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والعربيات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جنيهًا.

وفي الأسواق يتراوح سعر البيض الأبيض بين 125 و 132 جنيها للطبق 

وسجل سعر طبق البيض الأحمر  120 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو  135 جنيهًا.

وسجل سعر البيض البلدي 139 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 145 و150 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 28-12-2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين 68 و 70 جنيها للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم 

وتراجع سعر الكتكوت اليوم الخميس 28-12-2023، على مستوى جميع الأنواع:

  • سعر كتكوت أبيض أهالي 18 جنيهًا.
  • سعر كتكوت أبيض شركات 20 جنيهًا.
  • سعر كتكوت ساسو سجل  18 جنيها.
  • سعر كتكوت بلدي 9 جنيها.
  • سعر كتكوت زري 15 جنيها.

بورصة الدواجن

  • سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 55 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 64 و65 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو سجل 75 ليصل إلى المواطن بنحو 78 و 82 جنيها.
  • وسعر الدواجن البلدي حر استقر عند  120 جنيها للكيلو.

سعر الفراخ اليوم 

  • وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  62 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البانيه اليوم بين 145 و150 جنيها للكيلو الواحد.
  • وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر إلى عدة عوامل، منها:

زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس.

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