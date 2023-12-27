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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تعلن شروط قبول إضافة المواليد على بطاقات الدعم

صدى البلد

قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، سبق أن أصدر قرارًا استثنائيًا في 8 ديسمبر 2022، بشأن إضافة مواليد بعض الفئات على بطاقات التموين، وهم: "المستفيدون من معاش تكافل وكرامة، والتضامن الاجتماعي، وأبناء الشهداء، وحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة"، مؤكدا أن الحديث هنا عن فئات محددة، وهي الفئات الأولى بالرعاية، طبقًا لتوجيهات الوزير الصادرة في هذا الشأن بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ولجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء.

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موعد إضافة المواليد على بطاقات التموين خلال 2024

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2 كيلو| استمرار صرف السكر الحر على بطاقة التموين فى يناير 2024

شروط إضافة المواليد لبطاقات التموين

وأوضح أن القرار تضمن تحديد عدد من الشروط؛ لقبول طلبات الإضافة، أهمها، ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم للبطاقة التموينية عن 4 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون الحد الأقصى للمستفيدين على البطاقة الواحدة 4 أفراد.

وبشأن أسعار السكر، أكد أن وزارة التموين لا تسعر السكر، وإنما تعمل على شِقّ الإتاحة، إذ يتم طرحه في منظومة التموين بسعر 12 جنيها و60 قرشًا للكيلو الواحد، وهذا السعر ثابت منذ بداية العام، كما يتم طرحه بشكل حر على البطاقة التموينية أو السلاسل التجارية والمنافذ بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد، وقد تم ضخ 300 ألف طن الشهر الجاري؛ ما أحدث انفراجة كبيرة في الأسواق.

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