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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2 كيلو| استمرار صرف السكر الحر على بطاقة التموين فى يناير 2024

صدى البلد

صرح أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن مخازن شركتي الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بدأت فى صرف استعاضات السلع لما يقرب من40 ألف منفذ تموينى متنوع، ما بين بدال تموينى ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية.

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وقال إن مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تصرف لمنافذ التموين 30 سلعة متنوعة ما بين السكر والزيت والدقيق والمكرونة والشاى وغيرها من السلع الأخرى.

 وأضاف أحمد كمال أن كيلو السكر يصرف على البطاقات بسعر  12.60 جنيه، وزجاجة الزيت عبوة 800جم بـ30 جنيها. 

وأوضح أن لكل مواطن على بطاقة الدعم (1) ك سكر وزجاجة زيت، بحد أقصى 6 كيلو سكر مدعم و4 زجاجات زيت أيضا.

وأكد المتحدث الرسمى للوزارة استمرار صرف 2ك سكر حر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو، و1 كيلو سكر للبطاقة التى تشتمل على 3 أفراد فأقل.

وذكر أن مديريات التموين وبتوجيهات من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تتابع يومياً صرف السلع وصرف الاستعاضات الخاصة بمنافذ الصرف لضمان وصول السلع إلى المواطنين ووصول الدعم إلى مستحقيه.

السكر التموين تموينى جمعيتي المجمعات الإستهلاكية

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