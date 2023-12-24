عضو بغرفة القاهرة التجارية: انتهاء أزمة السكر في الأسواق وتوفيره بنسبة 75%

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، عن آخر تطورات أزمة السكر في الأسواق المصرية، مشيرا إلى أن الدولة تحركت بسرعة لمواجهة المشكلة.



وأضاف “المنوفي”، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الأحد، أن أسعار السكر انخفضت بعد ضخ ٢٥٠ ألف كيلو سكر في الأسواق، متابعا أنه الأسعار ستنخفض أكثر خلال الفترة المقبلة.

وتابع عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر كيلو السكر الحر سينخفض إلى ٢٥ جنيها للكيلو مع نهاية شهر يناير المقبلة، والمبادرة التي نفذتها الدول ساهمت بقوة في انخفاض أسعار السلع في الأسواق.

وأشار إلى انتهاء أزمة السكر في الأسواق وتوفيره بنسبة ٧٥%.