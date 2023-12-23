بشرى للمواطنين بشأن أسعار السكر.. في هذا التوقيت

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن ملف أسعار السلع الأساسية يولي أهمية قصوى بالنسبة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرا إلى أنه خلال القفترة الماضية تم عقد عدة اجتماعات وهناك لجنة وزارية معنية بأسعار السلع الاساسية.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن وزير التموين اتخذ عدد من الإجراءات للرقابة على الاسواق، وأكد على قيام وزارة التموين بضخ مزيد من السكر للأسواق وستصل كميته إلى 245 ألف طن بالأسواق.

وتابع المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء حريص على متابعة ملف السلع الأساسية ومتابعة المتوفر منها بشكل شبه يومي، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ مزيد من الإجراءات لضبط الأسعار.

سينخفض سعر السكر

وأشار محمد الحمصايني إلى أنه مع دخول موسم قصب السكر سينخفض سعر السكر عن 27 جنيها.