متحدث الوزراء: 5.6 مليار دولار حصيلة التخارج من حصص في 14 شركة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل إصلاح اقتصادي شامل.

وأضاف المستشار الحمصاني، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدى البلد" الفضائية، لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى مساء الأربعاء، أن سياسة وثيقة ملكية الدولة تتعلق بتخارج الدولة من العديد من القطاعات، ورئيس الوزراء أكد أن مصر ترغب في إصلاح اقتصادي شامل على الرغم من الظروف الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي، وأن عملية الطروحات تأتي ضمن عملية الإصلاح الشامل للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حقق نجاحا بـ التخارج من 14 شركة مما أسهم في توفير سيولة دولارية بلغت قيمتها 5.6 مليار دولار.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن مؤسسة التمويل الدولية هي بمثابة مستشار استراتيجي لمصر في ملف الطروحات، والدراسة التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية انتهت من إجراءات الدراسة الخاصة بـ 14 شركة، وجار العمل على دراسة طرح 50 شركة أخرى تابعة للدولة في مجالات عديدة، موضحا أن مؤسسة التمويل الدولية وضعت أولوية لأربع قطاعات تشمل قطاع المطارات، والاتصالات، والبنوك، والتأمين.

وتابع أن الدولة المصرية حريصة على الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الطروحات ومن ثم جاء التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن ضبط الأسواق أولوية لدى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فهو يتابع ما يحدث يوميا، خاصة فيما يتعلق بأزمة السكر، مشيرا إلى وجود أمل كبير في حل الأزمة؛ في ضوء الضخ المستمر من قبل وزارة التموين في الفترة الراهنة.

وزارة التموين ضخت 245 ألف طن من السكر في الأسواق

وأوضح أن وزارة التموين ضخت 245 ألف طن من السكر في الأسواق وتعمل بقوة على ضبط الأسواق وزيادة المعروض خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الأزمة أوشكت على الحل مع حلول شهر يناير 2024، حيث يأتي موسم حصاد السكر وزيادة المعروض، بالتزامن مع انخفاض أسعار السكر العالمية في الوقت الحالي.

وحول المفاوضات التىي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي، أكد المستشار الحمصاني أن رئيس الوزراء لم يعلن عن قيمة القرض من صندوق النقد الدولي، موضحا أن المشاورات مازالت جارية، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل في وقتها.