مفاجأة في أسعار الدواجن بعد مقاطعة مطاعم شهيرة بسبب فلسطين

تسببت حملات المقاطعة لمطاعم أمريكية شهيرة بمصر في تراجع أسعار الدواجن بالسوق المحلي، وهذا ما أكدته شعبة الدواجن، وهو أن حملات المقاطعة أثرت بشكل كبير على تلك المحلات التي تدعم شركتها الأم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الدواجن

حملات المقاطعة وأسعار الدواجن

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن شهدت انخفاضا في الأسواق بنحو 5 جنيهات للكيلو جرام منذ بداية الأسبوع الجاري، مقارنة بمستوياتها في بداية شهر نوفمبر.

تراجع أسعار الدواجن

وأضاف السيد أن متوسط سعر كيلو الدواجن سجل بالأسواق نحو 70 جنيها مقابل 75 جنيها في بداية نوفمبر، بانخفاض 5 جنيهات.

وذكر أن ذلك يأتي بعد أن تراجعت أسعار الدواجن في المزرعة إلى 62 جنيها للكيلو مقابل 67 جنيها بالمزرعة في بداية نوفمبر الجاري، بانخفاض 5 جنيهات.

كيف أثرت حملات المقاطعة على أسعار الدواجن؟

أرجع السيد تراجع أسعار الدواجن إلى مقاطعة المواطنين لعلامات فرانشيز معروفة تعتمد على الدواجن بسبب الحرب في غزة، وهو ما قلل السحب من السوق في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين والتي تقلل حجم الطلب، وبالتالي زاد المعروض وانخفضت الأسعار.

وأشار إلى أن انخفاض الأسعار ليس مرتبطا بمبادرة الحكومة لخفض أسعار عدد من السلع الأساسية، حيث أن السعر في المزرعة انخفض لمستوى تحت السعر الرسمي للمبادرة.

الدواجن

انتاج مصر للدواجن

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

أسعار البيض

سجل سعر كرتونة البيض

الأبيض من 123 جنيهًا إلى 125 جنيهًا، وكرتونة البيض الأحمر من 125 إلى 126 جنيهًا، وكرتونة البيض البلدى تتراوح بين 139 و140 جنيهًا، تزيد في الأسواق بنحو 10 جنيهات لكل كرتونة.

أسعار الكتكوت

أما أسعار الكتكوت اليوم، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت بين 26 و27 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض 27 جنيهًا، كتكوت جيل ثانٍ سعر من 16.5 إلى 17.5 جنيه، كتكوت ساسو سعر 18 جنيها، وتراوح سعر كتكوت بلدى من 10.5 جنيه إلى 11.5 جنيه.