عند الحدود اللبنانية.. إطلاق صاروخ مضاد للدروع على المنارة

أفادت إذاعة الاقصي أن صاروخا مضادا للدروع أطلق على المنارة عند الحدود اللبنانية.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق غارات جوية في محيط بلدة مروحين في القطاع الغربي وكذا علي منزلاً غير مأهول بين العديسة ورب ثلاثين في القطاع الأوسط.

كما استهدفت غارة إسرائيلية محيط بلدة الطيبة في القطاع الأوسط بالإضافة الي المنطقة بين راميا وعيتا الشعب بحسب ماذكرت قناة الميادين.

ومن جانبها ردت المقاومة اللبنانية بإطلاق صلية صاروخية من القطاع الغربي في جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقصف أيضا الطيران الإسرائيلي في غارة لقوات الاحتلال محيط بلدة الجبين في القطاع الغربي.