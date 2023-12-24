بعد انخفاض الدواجن |متى تتراجع أسعار البيض في الأسواق؟

تنخفض أسعار الدواجن يوما بعد يوم بعد التراجع الأخير الذي يشهده الأعلاف ، فضلًا عن توافرها بالأسواق ، مما كان له تأثير إيجابي وواضح فى أسعار الدواجن، وعلي الرغم من ذلك ، لم تنخفض أسعار البيض بل وترتفع مما يثير العديد من التساؤلات.

توافر الأعلاف



وفى هذا الصدد ، يقول الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الأعلاف متوفرة أمام المربيين وسوق الدواجن يشهد حاليًا استقرارا واضحا.



أسباب ارتفاع البيض

وكشف "الزيني" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، عن أسباب ارتفاع أسعار البيض بالأسواق على الرغم من انخفاض أسعار الدواجن، وقال إن الشهور الماضية خرج العديد من منتجي الدواجن البياضة من دورات الإنتاج مما أدى إلي التأثير على أعداد الدواجن البياضة .

وأضاف أن الدواجن البياضة تحتاج إلى فترة تتراوح من 6 لـ 8 أشهر لتعود إلي الإنتاج مرة أخري وبالتالى يزيد المعروض من البيض فى الأسواق .



وأشار "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" إلى أن نحتاج إلى فترة حتى تعود أسعار البيض إلي طبيعتها ، أن الانخفاض لا يعني أن المستهلك مستفيد ولا حتى المربي لأن تكلفة الإنتاج أعلى من سعر البيع.

الإنتاج

ولفت إلى أن مصر تنتج نحو 1.4 مليار طائر كل عام ونحو 14 مليار بيضة .

ارتفاع مستلزمات الإنتاج



وعلى نفس السياق، قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إننا على الرغم من إننا لدينا اكتفاء ذاتي من البيض إلا أننا نشهد ارتفاعا فى أسعار الكرتونة نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج .



وأوضح "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن الفترة الماضية شهدت خروج العديد من منتجى الدواجن البياضة والتخلص منها مما كان له أثر على حجم انتاج البيض وبالتالى ارتفعت أسعاره بالأسواق .

وأكد " نقيب الفلاحين " أنه على الرغم من ارتفاع أسعار السلع إلا أننا لانستطيع إنكار جهود الحكومة فى توفير السلع وعمل توازن بالأسواق من حيث توفير السلع وأسعارها خاصة فى ظل الظروف الراهنة من أزمات عالمية تؤثر على مصر .

أسعار البيض

وتسجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 123 جنيهًا إلى 125 جنيهًا، وكرتونة البيض الأحمر من 125 إلى 126 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بنحو 130 جنيهًا أو يزيد قليلا حسب المنطقة. أما كرتونة البيض البلدي فتتراوح بين 139 و140 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 150 لـ 160 جنيهًا.