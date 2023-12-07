بعد تراجع الأعلاف.. هل تنخفض أسعار الدواجن بالأسواق؟| خبراء يجيبون

ساهمت مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع، التى بدأت 15 أكتوبر الماضى فى خفض أسعار الدواجن فى المزارع، وخلال الشهر الماضى شهدت الأسعار ثباتا ملحوظا وسط توافر كميات كبيرة تساهم فى تلبية احتياجات الأسواق.

أسعار الأعلاف

وانخفضت أسعار الأعلاف مما يؤثر على أسعار الدواجن بالأسواق، حيث تأرجح الطن بين 22000 جنيه إلى 23500 جنيه لعلف تسمين الدواجن، ويتوقع خبراء صناعة الدواجن انخفاض أسعارها كلما تنخفض أسعار الأعلاف.



كما سجل علف الدواجن البياض 17000و21600 جنيه ، وعلف البط 22300 جنيه، كما سجلت الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني 13000 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12000 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13800 جنيه، والذرة التركي 12100 جنيه بتراجع 200 جنيه.

ثبات الأسعار

وفى هذا الصدد، أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن جزءًا كبيرًا من المنتجين رجعوا إلى السوق بعد ثبات الأسعار واستقرارها وتوافر المواد الخام.



وأضاف "الزيني " خلال تصريحات ل "صدي البلد" ، أن الأعلاف تمثل نحو 70% من مدخلات الإنتاج، مما يؤثر على سعر الكتكوت، فهناك علاقة متوازية بين أسعار الأعلاف وبين أسعار الدواجن مما يؤدي الي انتعاش السوق مرة أخرى.



وأشار "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " إلي أن الأسعار تحتاج إلى وقت لتنعكس على المستهلك ، لافتا إلي أن القطاع الداجني من أهم القطاعات والتي تساهم في توفير البروتين الحيواني للمواطنين بأسعار مناسبة.

هبوط سعر العلف

كما قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إنّ استمرار الإفراجات الجمركية عن الأعلاف يسهم في تراجع أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق المصرية بسبب هبوط سعر العلف .

وأشار "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، إلي أن هناك جهودا حكومية لخفض أسعار السلع بشكل عام، لافتًا إلى أن الكثير من مربي الدواجن خرجت من منظومة إنتاج الدواجن مما قل الطلب على الأعلاف وبالتالى انخفض سعره بسبب زيادة المعروض، هذا بخلاف أننا فى نهاية موسم الذرة المحلية مما يؤدى إلي كثرة المعروض أيضًا.



وأوضح " نقيب الفلاحين " أنه يتوقع انخفاض قادم فى أسعار الدواجن نظرا لتراجع أسعار الأعلاف من ناحية ، وقلة الطلب عليها وانخفاض القوة الشرائية من ناحية أخري .



أسعار الدواجن اليوم



سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 61 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 69 جنيها ، وسجل سعر الدواجن الأمهات 57 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 63 جنيها.

بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء " 75 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 79 جنيهات.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 110 جنيهات لتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و78 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 70 و 85 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 55 و 60جنيها.