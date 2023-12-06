بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم

انخفضت أسعار الأعلاف، أمس الثلاثاء، وهو ما يؤثر على أسعار الدواجن بالأسواق، وتأرجح الطن بين 22000 جنيه إلى 23500 جنيه لعلف تسمين الدواجن ، ويتوقع خبراء صناعة الدواجن انخفاض أسعارها كلما تنخفض أسعار الأعلاف.

علف الدواجن البياض



كما سجل علف الدواجن البياض 17000و21600 جنيه ، وعلف البط 22300 جنيه، كما سجلت الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني 13000 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12000 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13800 جنيه، والذرة التركي 12100 جنيه بتراجع 200 جنيه .

وتمثل الأعلاف نحو 70% من مدخلات الإنتاج، مما يؤثر على سعر الكتكوت، فهناك علاقة متوازية بين أسعار الأعلاف وبين أسعار الدواجن مما يؤدي الي انتعاش السوق مرة أخرى.



أسعار الدواجن اليوم



سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 61 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 69 جنيها ، وسجل سعر الدواجن الأمهات 57 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 63 جنيها.

بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء " 75 جنيه لتصل للمستهلك بسعر 79 جنيهات.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 110 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و78 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 70 و 85 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 55 و 60جنيها.





أسعار البط اليوم بالمزرعة

يتراوح سعر البط المولار من 65 إلى 70 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 105 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 70 إلى 75 جنيهًا.

ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 90 إلى 100 جنيها

أسعار الكتاكيت



وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 26 : 30 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 15 -16 جنيهًا



أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر 117 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيها.

وسجلت كرتونة البيض البلدي 134 جنيها بعدما كان سعرها بالمزرعة 140 جنيهًا.

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 115 جنيها .



ويتوقع أن يستمر تراجع أسعار الدواجن والبيض في مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج وزيادة المعروض في الأسواق.