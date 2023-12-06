عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

انخفضت أسعار الأعلاف، أمس الثلاثاء، وهو ما يؤثر على أسعار الدواجن بالأسواق،  وتأرجح الطن بين 22000 جنيه إلى 23500 جنيه لعلف تسمين الدواجن ، ويتوقع خبراء صناعة الدواجن انخفاض أسعارها كلما تنخفض أسعار الأعلاف. 

 

علف الدواجن البياض 
 

كما سجل علف الدواجن البياض  17000و21600 جنيه ، وعلف البط 22300 جنيه، كما سجلت الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني 13000 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12000 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13800 جنيه، والذرة التركي 12100 جنيه بتراجع 200 جنيه .

وتمثل الأعلاف  نحو 70% من مدخلات الإنتاج، مما يؤثر على سعر الكتكوت، فهناك علاقة متوازية بين أسعار الأعلاف وبين أسعار الدواجن مما يؤدي الي انتعاش السوق مرة أخرى.
 

أسعار الدواجن اليوم 
 

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 61 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 69 جنيها ، وسجل سعر الدواجن الأمهات 57 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 63 جنيها.

بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء " 75 جنيه لتصل للمستهلك بسعر 79 جنيهات.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 110 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا. 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و78 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 70 و 85 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 55 و 60جنيها.

 

أسعار البط اليوم بالمزرعة

يتراوح سعر البط المولار من 65 إلى 70 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 105 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 70 إلى 75 جنيهًا.

ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 90 إلى 100 جنيها

أسعار الكتاكيت
 

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 26 : 30 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 15 -16 جنيهًا
 

أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر 117 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيها.

وسجلت كرتونة البيض البلدي 134 جنيها بعدما كان سعرها بالمزرعة 140 جنيهًا.

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 115 جنيها .
 

ويتوقع أن يستمر تراجع أسعار الدواجن والبيض في مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج وزيادة المعروض في الأسواق.

الدواجن اسعار الدواجن الأعلاف أسعار الأعلاف أسعار الدواجن بالأسواق صناعة الدواجن البط أسعار الكتاكيت أسعار البيض اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

لأول مرة| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري .. صور

انخفاض في سعر الذهب اليوم.. والعالمي يخسر 134 دولار دفعه واحدة

بيان عاجل من النيابة العامة بعد تأثر الخدمات بسبب الإنترنت

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

مكنش في السر.. تفاصيل زواج الفنان سامح الصريطي والمطربة المعتزلة حنان

الخطيب تدخل.. أول رد من الأهلي على صفقة عمر كمال عبد الواحد

ترشيحاتنا

أولادكم في أيدٍ أمينة|وزير التعليم: لسنا في نزاع مع الأسرة بسبب الثانوية العامة

سفيرة إسرائيل في بريطانيا تثير الجدل بتصريحاتها المتناقضة بفيديو عبر التيك توك|شاهد

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

الفرصة الأخيرة .. أعلى الشهادت الادخارية في بنك مصر 2023

 نادر شوقي يكشف كواليس انتقال نجم الأهلي السابق إلى ميدلزبره

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ «توب قصير».. ندى الكامل تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام |شاهد

بسبب المعاش.. كاميرات المراقبة تكشف لغز أغرب جريمة على الإطلاق بتركيا |تفاصيل

مش هتشوف من الشبورة| تحذير عاجل لـ الأرصاد بعد وفاة 8 أشخاص

ابنة الحضري تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة عبر الإنستجرام| شاهد

فيديو

سفيرة إسرائيل في بريطانيا تثير الجدل بتصريحاتها المتناقضة بفيديو عبر التيك توك|شاهد

لقطة نادرة.. مقطع فيديو لزعيم أحد الدول يبكي ويطالب شعبه بكثرة الإنجاب

تجلس فوق صارخ إسرائيلي.. فيديو لطفلة فلسطينية يثير جدل رواد السوشيال ميديا|شاهد

تفاصيل مأساوية في حادث المنيا.. ماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ