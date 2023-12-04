عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الفراخ في النازل.. البانيه يتراجع 40 جنيها وسعر كرتونة البيض مفاجأة

الدواجن
الدواجن

يبحث الكثير يوميا  عن أسعار الدواجن اليوم في مصر، والذي شهدت تراجعا ملحوظا وكذلك منتجاتها لدى محلات الدواجن، بعد أن تراجعت أسعار الأعلاف مؤخرا نتيجة الإفراج عن آلاف الأطنان من الموانئ بحسب ما أعلنت وزارة الزراعة.

وتراجعت أسعار الفراخ بقوة ليبدأ سعر الكيلو اليوم من 61- 62 جنيها في المزرعة بعد 72 و76 و77 جنيها أكتوبر الماضي، فيما يبدأ السعر للمستهلك من 63 جنيها.

الفراخ رخصت.. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

40 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

14 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد 3-12-2023 بالأسواق

مفاجأة في أسعار الدواجن بعد مقاطعة مطاعم شهيرة بسبب فلسطين

سعر كيلو البانيه

وتراجع سعر كيلو البانيه بنحو متوسط 40 جنيها، إذ يبدأ اليوم من 140 جنيها لدى بعض المحلات وقد يزيد لدى البعض، بعدما سجل نحو 180 إلى 200 جنيه سابقا.

البانيه

سعر كيلو الفراخ اليوم

وتراجعت أسعار الدواجن اليوم بقوة، إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 63 -65 جنيها في المحلات بعدما سجلت 82 ووصلت إلى 90 جنيها خلال أكتوبر.

أسعار الدواجن اليوم

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 61 -62 جنيهًا في المزرعة، و63 جنيهًا وقد يصل إلى 70 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي: 105 -125 جنيها للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 80- 85 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 69.5 - 80 جنيهًا للكيلو.
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 140- 165 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 90 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة: 50 -55 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل: 32-40 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 58 جنيهًا في المزرعة، و65 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
الدواجن 

4.1 مليار دولار

يذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أعلن أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 26 أكتوبر 2023) 8.4 مليون طن بإجمالي مبلغ 4.1 مليار دولارن بالتننمسيق مع البنك المركزي المصري.

سعر كرتونة البيض الأحمر 

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة البيض الأحمر.. وجاء كالتالي: 

  • سعر كرتونة الأحمر 122 بعد 128 جنيها في المزرعة.
  • تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 126-130 جنيها.
البيض 

أسعار البيض الأبيض

  • سعر كرتونة الأبيض 120 بعد 126 جنيها.
  • تباع كرتونة الأبيض للمستهلك بدءا من 125 جنيها للمستهلك.
  • سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 137 بعد 156 جنيها بالمزرعة.
الدواجن اسعار الدواجن أسعار الفراخ سعر كيلو الفراخ اليوم اسعار الدواجن اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

500 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد الزيادة الأخيرة وهذا سعر عيار 21 الآن

القبض على قائد السيارة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

من الصدمة.. انهيار ريهام عبد الغفور عقب وصولها المستشفى لرؤية والدها

إيشو يرفض التجديد مع الزمالك وينقطع عن التدريبات.. تفاصيل

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

موضوعات متعلقة

14 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد 3-12-2023 بالأسواق

40 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

تراجع جديد في الأعلاف .. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 29-11-2023

اشتر احتياجاتك| البيض بـ 116.. الدواجن 60.. والذهب يسجل 2,387 جنيها للجرام

بحوث الإنتاج الحيواني يشارك في المؤتمر الأول حول تأمين صناعة الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 27-11-2023

بعد تراجع مدخلات الإنتاج.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية في غزة

زوارق إسرائيلية تقصف سواحل رفح وخان يونس جنوبي غزة

استخدم السخان الكهربائي ووفر في فاتورة الكهرباء

بسبب انعدام الرؤية.. إغلاق طريق العلمين الصحراوي

الجنائية الدولية تدعو إسرائيل إلى احترام القانون الدولي في حربها على غزة

تحذير خطير من الأرصاد السعودية بشأن طقس المدينة المنورة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى وصفة.. طريقة عمل عجة القرنبيط

طريقة عمل المسقعة المصرية القرديحي

10 فوائد خارقة لتناول اليوسفي

فوائد خارقة لتناول الفلفل الاخضر الحار

فيديو

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

القصة الكاملة لوقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي.. ماذا فعلت؟ «فيديوجراف»

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ