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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الفراخ رخصت.. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تراجعت أسعار الدواجن اليوم السبت 2 ديسمبر 2023 بشكل طفيف، وخاصة البيضاء ، ويقدم موقع صدي البلد تقريرا حول  أسعار الدواجن اليوم السبت 2 ديسمبر 2023 بمختلف أنواعها سواء البيضاء أو البلدي في الأسواق وبورصة الدواجن، وذلك وفقا لمتابعة تطبيق المبادرة التي أطلقها مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار ، وجاءت الاسعار كالتالي:-

 

أسعار( الدواجن البيضاء -البلدي -الساسو )

 

سجلت أسعار الدواجن البيضاء للكيلو 61 جنيها تسليم أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 66 و75 جنيها للكيلو، وفق الأسعار المحددة من قبل المبادرة الخاصة بخفض الأسعار.

وسجل سعر الفراخ البلدي اليوم 110 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو استقراراً اليوم، إذ وصلت إلى 72 جنيها في المزارع، لتباع للمستهلك إلى نحو 85 جنيها إلى 95 جنيها للكيلوجرام.

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيها، والشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيها، والأوراك بين 70 و80 جنيها وبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه ،  وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة

أخبار أسعار الفراخ والبانية أخبار أسعار الفراخ أسعار الفراخ البيضاء اليوم أسعار الفراخ البلدي اليوم سعر الفراخ البلدي

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