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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

40 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

الدواجن
الدواجن

يهتم الكثير بالبحث عن أسعار الدواجن اليوم في مصر، والذي شهدت تراجعا ملحوظا وكذلك منتجاتها لدى محلات الدواجن، بعد أن تراجعت أسعار الأعلاف مؤخرا نتيجة الإفراج عن آلاف الأطنان من الموانئ.

وتراجعت أسعار الفراخ بقوة ليبدأ سعر الكيلو اليوم من 61- 62 جنيها في المزرعة بعد 72 و76 و77 جنيها أكتوبر الماضي، فيما يبدأ السعر للمستهلك من 63 جنيها.

الدواجن

40 جنيها

وتراجع سعر كيلو البانيه بنحو متوسط 40 جنيها، إذ يبدأ اليوم من 140 جنيها لدى بعض المحلات وقد يزيد لدى البعض، بعدما سجل نحو 180 إلى 200 جنيه.

سعر الفراخ اليوم

وتراجعت أسعار الدواجن اليوم بقوة، إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 63 -65 جنيها في المحلات بعدما سجلت 82 ووصلت إلى 90 جنيها خلال أكتوبر.

أسعار الدواجن اليوم

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 61 جنيهًا في المزرعة، و63 جنيهًا وقد يصل إلى 70 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي: 105 -125 جنيها للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 80- 85 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 69.5 - 80 جنيهًا للكيلو.
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 140- 165 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 90 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة: 50 -55 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل: 32-40 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 58 جنيهًا في المزرعة، و65 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

4.1 مليار دولار

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  أكد أن الافراج  عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مؤكدا أن إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 26 أكتوبر 2023) 8.4 مليون طن بإجمالي مبلغ 4.1 مليار دولار.

سعر كرتونة البيض الأحمر 

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة البيض الأحمر.. وجاء كالتالي: 

  • سعر كرتونة الأحمر 122 بعد 128 جنيها في المزرعة.
  • تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 126-130 جنيها.
البيض

أسعار البيض الأبيض

  • سعر كرتونة الأبيض 120 بعد 126 جنيها.
  • تباع كرتونة الأبيض للمستهلك بدءا من 125 جنيها للمستهلك.
  • سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 137 بعد 156 جنيها بالمزرعة.
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