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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير عاجل من هذه الظاهرة والصغرى تصل 4 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة

الأرصاد
الأرصاد

يهتم الكثير بالبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة من الأرصاد الجوية، حيث تظل الأجواء باردة ليلاً على أغلب الأنحاء إذ تسجل الصغرى على سانت كاترين 4 درجات مئوية فقط، مع  وجود ظاهرة جوية مؤثرة على مدار 4 ساعات.

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حالة الطقس على القاهرة

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم نهارا طقس مائل للحرارة تحت آشعة الشمس لطيف في الظل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، فيما تكون حـالة الطقس ليلا بارد على أغلب الانحاء .

الأرصاد

تحذير عاجل من ظاهرة جوية

وتبقى الظاهرة المؤثرة بحسب الأرصاد، الشبورة المائية الكثيفة والتي قد تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، من الساعة 4 إلى 8 صباحا.

وحذرت الأرصاد  قائدي المركبات، من القيادة بسرعة وضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة واتباع كافة التعليمات المرورية.

الأرصاد

أمطار 

كما كشفت هيئة الأرصاد عن توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب والشلاتين على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى
القاهرة 25 15
العاصمة الإدارية 25 15
6 أكتوبر 24 14
بنهــــا 25 15
دمنهور 24 14
وادي النطرون 25 14
كفر الشيخ 24 14
المنصورة 25 15
الزقازيق 25 15
شبين الكوم 24 14
طنطا 24 14
دمياط 24 18
بورسعيد 24 19
الإسماعيلية 26 13
السويس 26 14
العريش 24 14
رفح 24 13
رأس سدر 26 13
نخل 23 08
كاترين 23 04
الطور 26 15
طابا 27 14
شرم الشيخ 29 20
الإسكندرية 25 14
العلمين الجديدة 24 13
مطروح 23 11
السلوم 23 12
سيوة 23 07
رأس غارب 29 16
الغردقة 28 17
سفاجا 28 17
مرسى علم 29 18
شلاتين 29 21
حلايب 27 21
أبو رماد 29 21
رأس حدربة 27 22
الفيوم 25 12
بني سويف 25 12
المنيا 24 11
أسيوط 25 09
سوهاج 27 11
قنا 29 13
الأقصر 30 12
أسوان 30 15
الوادي الجديد 28 09
أبوسمبل 29 14
 

الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة حالة الطقس بالقاهرة الشبورة المائية امطار درجات الحرارة المتوقعة

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