الأرصاد: أجواء مستقرة اليوم على أغلب الأنحاء.. والطقس بارد ليلا

تشهد حالة الطقس اليوم، السبت، أجواءً مستقرة على أغلب الأنحاء، حيث يسود اليوم طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل الحرارة على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس اليوم باردا على أغلب الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن حالة البحرين، خلال الطقس اليوم، يكون البحر المتوسط خفيفا إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر و75سم، والبحر الأحمر يكون معتدلا أيضا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14 درجة

جنوب سيناء 28 للعظمى والصغرى 18 درجة

شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 9 درجات

جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 15 درجة