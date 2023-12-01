بشرى سارة من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس، مشيرة إلى استمرار استقرار الأحوال الجوية الذي نشهده منذ عدة أيام في معظم محافظات الجمهورية، حيث تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، أنّ العظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون 24 درجة مئوية نهارا، ونتأثر بالكتل الهوائية القادمة من مناطق صحراوية، لهذا نشعر بالدفء والاستقرار في الأحوال الجوية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «هناك امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، والأجواء مشمسة خلال فترة النهار، والأجواء لطيفة تماما نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلة للحرارة ومعتدلة بشكل كبير على شمال الصعيد، ومن مائلة للحرارة إلى حارة على جنوبي الصعيد وسيناء».

