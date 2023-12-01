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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

الأمطار الرعدية
الأمطار الرعدية

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الانخفاضات في درجات الحرارة، وهناك تكون لـ الشبورة في الساعات الصباحية، وهناك أمطار ورياح تضرب بعض المحافظات.

وأكدت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الجمعة استقرار في الأحوال الجوية، وأن درجة الحرارة في فترة النهار تسجل 24 درجة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأجواء في فترة النهار لطيفة، معتدلة، وأن حالة الجو في فترة الليل المتأخر تشهد انخفاضات، وتصل لـ 15 درجة، وهناك مناطق تسجل أقل من 15 درجة.

لا توجد أمطار على القاهرة خلال الأسبوع المقبل

 

وأشارت إلي أن الساعات الصباحية تشهد شبورة مائية، ولذلك على الجميع توخي الحذر، أثناء القيادة، وأن البلاد تتأثر بمرتفع جوي ليوم الأحد، وأنه لا توجد أمطار على القاهرة خلال الأسبوع المقبل.

البلاد ستشهد أمطار من يوم الأحد

 

ولفتت إلي أن البلاد ستشهد أمطار من يوم الأحد، وأن تلك الأمطار خفيفة، وأنه بنسبة كبيرة درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل ستكون مستقرة.

وتابعت أن تغيير درجات الحرارة من يوم لـ الثاني، أمر طبيعي، فهناك منخفض ومرتفع جوي، بين اليوم والأخر ولذلك على المواطنين متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.

وحذرت المواطنين من الخروج من المنازل دون ارتداء ملابس مناسبة، حتي لا يصاب المواطن ببرد، وأكد أن البلاد تتأثر بـ رياح.

وردت على سؤال “ هل الرياح ستكون مصاحبة لـ الرمال والأتربة” وقال إن هذه الرياح لن تكون مصاحبة لـ العواصف الرملية والتربية، لكن سنشعر من خلالها على انخفاضات في درجات الحرارة بالجو.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى الصغرى
القاهرة 24 15
العاصمة الإدارية 23 15
6 أكتوبر 23 14
بنهــــا 24 15
دمنهور 23 14
وادي النطرون 24 14
كفر الشيخ 23 14
المنصورة 24 15
الزقازيق 24 15
شبين الكوم 23 14
طنطا 23 14
دمياط 23 17 
بورسعيد 23 18
الإسماعيلية 25 13
السويس 24 14
العريش 23 15
رفح 22 14
رأس سدر 27 13
نخل 22 6
كاترين 20 4
الطور 24 13
طابا 23 14
شرم الشيخ 28 18
الإسكندرية 23 14
العلمين الجديدة 23 14
مطروح 22 13
السلوم 22 12
سيوة 20 7
رأس غارب 28 16
الغردقة 27 17
سفاجا 27 17
مرسى علم 28 18
شلاتين 28 21
حلايب 26 18
أبو رماد 27 21 
رأس حدربة 26 22
الفيوم 24 12
بني سويف 24 12
المنيا 24 9
أسيوط 25 8
سوهاج 25 10
قنا 26 11 
الأقصر 28 12
أسوان 30 15
الوادي الجديد 28 10
أبو سمبل 30 15

 

درجات الحرارة الشبورة الاحوال الجوية حالة الجو امطار الامطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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