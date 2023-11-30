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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية.. وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة الأيام المقبلة|فيديو

عواصف
عواصف

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد اليوم تشهد استقرارا تاما في أغلب محافظات الجمهورية، موضحة أن درجات الحرارة سيكون بها ارتفاع بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة.


وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البلاد تتأثر بـ ارتفاع جوي، ينتج عنها زيادة في أشعة الشمس.


ولفتت إلي أن فرص سقوط الأمطار لن تكون موجودة اليوم، وأن حالة الجو في المساء تكون هناك انخفاضات كبيرة في درجة الحرارة ولذلك على الجميع توخي الحذر.


وحذرت من الشبورة المائية التي تتكون في الصباح الباكر، بأغلب الطرق، وأن هذه الشبورة ينتج عنها انخفاض في الرؤية.


وتابعت أن المساء سيكون به نشاط نسبي لـ الرياح، وسيكون بالقاهرة، وبعض المناطق في سيناء، وأن هذه الرياح لن ينتج عنها عواصف رملية وترابية.

استقرار في الأحوال الجوية ليوم الثلاثاء


وأوضح أنه حتى الثلاثاء المقبل، سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية، وأنه من يوم الأحد سيكون هناك أمطار على بعض المناطق منها سلاسل جبال البحر الأحمر.
 

 

بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة الخميس  


العظمى الصغرى


القاهرة 24 16
العاصمة الإدارية 24 15
6 اكتوبر 24 15
بنهــــا 23 16
دمنهور 22 15
وادي النطرون 24 14
كفر الشيخ 23 15
المنصورة 23 15
الزقازيق 24 16
شبين الكوم 24 15
طنطا 23 15
دمياط 22 17 
بورسعيد 22 18
الإسماعيلية 24 14
السويس 24 15
العريش 23 14
رفح 22 14
رأس سدر 26 16
نخل 22 10
كاترين 20 08
الطور 25 17
طابا 24 16
شرم الشيخ 28 18
الإسكندرية 23 14
العلمين الجديدة 22 12
مطروح 22 12
السلوم 22 11
سيوة 21 08
رأس غارب 28 16
الغردقة 29 16
سفاجا 28 17
مرسى علم 29 17
شلاتين 27 21
حلايب 26 22
أبو رماد 27 21 
رأس حدربة 25 22
الفيوم 24 12
بني سويف 24 12
المنيا 24 10
أسيوط 25 09
سوهاج 26 12
قنا 29 14 
الأقصر 28 14
أسوان 29 15
الوادي الجديد 28 13
أبوسمبل 28 15

 

الأرصاد الأرصاد الجوية محافظات درجات الحرارة الامطار

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