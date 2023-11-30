وصفت الشبورة الصباحية بالـ«خطيرة» .. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة|فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية: «يسود اليوم طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء».

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومحمد الشاذلي، أنه يوجد شبورة مائية شديدة على الطريق وقد سُميت بالـ«خطيرة»، كونها تسبب وقوع حوادث الطرق، موجهة نصيحة لقائدي السيارات خلال الساعات المقبلة، بضرورة اتباع تعليمات المرور وفتح جزء من الشبابيك أثناء القيادة منعا لتراكم البخار على الزجاج الأمامي للسيارة، الأمر الذي يساعد على انخفاض الرؤية، لافتة إلى أنه من المتوقع وجود برودة خلال ساعات الليل، وتسجيل درجة الحرارة في عدة مناطق أقل من 10 درجات مئوية خلال ساعات الليل، مُشددة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وتابعت، أنه من المحتمل تسجيل درجات الحرارة اليوم على القاهرة 24 درجة خلال ساعات النهار، و16 درجة ليلا، وتسجل المحافظات الساحلية 23 درجة نهارا و13 درجة ليلا، أما محافظات شمال الصعيد تُسجل 24 درجة نهارا، فيما ترتفع على محافظات جنوب الصعيد لتسجل 29 درجة نهارا و15 درجة ليلا.

شاهد الفيديو:

https://youtu.be/bBOmZ0N7o7U



بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة الخميس

العظمى الصغرى



القاهرة 24 16

العاصمة الإدارية 24 15

6 اكتوبر 24 15

بنهــــا 23 16

دمنهور 22 15

وادي النطرون 24 14

كفر الشيخ 23 15

المنصورة 23 15

الزقازيق 24 16

شبين الكوم 24 15

طنطا 23 15

دمياط 22 17

بورسعيد 22 18

الإسماعيلية 24 14

السويس 24 15

العريش 23 14

رفح 22 14

رأس سدر 26 16

نخل 22 10

كاترين 20 08

الطور 25 17

طابا 24 16

شرم الشيخ 28 18

الإسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 22 12

مطروح 22 12

السلوم 22 11

سيوة 21 08

رأس غارب 28 16

الغردقة 29 16

سفاجا 28 17

مرسى علم 29 17

شلاتين 27 21

حلايب 26 22

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 25 22

الفيوم 24 12

بني سويف 24 12

المنيا 24 10

أسيوط 25 09

سوهاج 26 12

قنا 29 14

الأقصر 28 14

أسوان 29 15

الوادي الجديد 28 13

أبوسمبل 28 15