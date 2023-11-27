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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمطار ورياح بـ 9 محافظات.. تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص الساعات المقبلة

أمطار
أمطار

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر برياح  قادمة من البحر المتوسط، سينتج عنها الإحساس بانخفاض في درجات الحرارة.

 

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى، أن الرياح التي تؤثر على البلاد لن تكون محملة لـ الرمال و الأتربة مثل الأمس، لآنها قادمة من البحر المتوسط وليس من الصحراء.

أمطار بـ 9 محافظات


ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلي أن اليوم هناك تكاثر لـ السحب على المناطق الساحلية، وأنه خلال الساعات الماضية بدأت الأمطار على السواحل الشمالية، ومطروح الإسكندرية، البحيرة ، وكفر الشيخ، والدقهلية، وبورسعيد، دمياط ورفح والعريش.


وأشارت إلي أن الأمطار ستكون بين متوسطة لـ خفيفة، وستختلف من منطقة لـ آخري، وأن سرعات الرياح ستصل لـ 60 كيلو وعلى الجميع توخي الحذر. 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
 

العظمى الصغرى
القاهرة 22 15
العاصمة الإدارية 23 14
6 أكتوبر 23 15
بنهــــا 22 15
دمنهور 22 15
وادي النطرون 23 14
كفر الشيخ 21 15
المنصورة 22 15
الزقازيق 23 14
شبين الكوم 22 15
طنطا 22 15
دمياط 21 16 
بورسعيد 21 16
الإسماعيلية 22 14
السويس 22 14
العريش 20 14
رفح 20 13
رأس سدر 22 14
نخل 21 8
كاترين 17 7
الطور 23 15
طابا 21 15
شرم الشيخ 26 18
الإسكندرية 21 14
العلمين الجديدة 20 13
مطروح 19 14
السلوم 19 13
سيوة 20 10
رأس غارب 24 16
الغردقة 25 16
سفاجا 26 17
مرسى علم 26 18
شلاتين 28 22
حلايب 26 22
أبو رماد 27 21 
رأس حدربة 25 23
الفيوم 22 12
بني سويف 22 12
المنيا 22 11
أسيوط 23 11
سوهاج 24 13
قنا 26 14 
الأقصر 26 14
أسوان 27 15
الوادي الجديد 26 11
أبوسمبل 26 15

 

الامطار الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة محافظات

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