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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد العواصف الرملية والترابية.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين | فيديو

العواصف الرملية
العواصف الرملية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر اليوم بـ كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، وذلك بعد أن كانت البلاد تتأثر بكتل هوائية جنوبية، والتي كانت تتسبب في عواصف رملية وترابية. 

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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم


وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى، أن درجات الحرارة اليوم تنخفض عن أمس الأحد بـ درجتين لـ درجتين، ودرجة الحرارة على القاهرة تسجل اليوم 22 درجة، وهذه موجة جديدة.


ولفتت إلي أن الجميع سيشعر بالأجواء الشتوية اليوم، وذلك بسبب الانخفاضات في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد اليوم، وحذرت من الانخفاضات الكبيرة في درجات الحراة وملابس المواطنين.


وأشارت إلي أن فترة الليل خلال هذه الفترة تشهد انخفاضات أكثر، ودرجة الحرارة تصل لـ 15 وأقل من الـ 15، وشمال الصعيد تسجل 10 و11 درجة.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

العظمى الصغرى
القاهرة 22 15
العاصمة الإدارية 23 14
6 أكتوبر 23 15
بنهــــا 22 15
دمنهور 22 15
وادي النطرون 23 14
كفر الشيخ 21 15
المنصورة 22 15
الزقازيق 23 14
شبين الكوم 22 15
طنطا 22 15
دمياط 21 16 
بورسعيد 21 16
الإسماعيلية 22 14
السويس 22 14
العريش 20 14
رفح 20 13
رأس سدر 22 14
نخل 21 8
كاترين 17 7
الطور 23 15
طابا 21 15
شرم الشيخ 26 18
الإسكندرية 21 14
العلمين الجديدة 20 13
مطروح 19 14
السلوم 19 13
سيوة 20 10
رأس غارب 24 16
الغردقة 25 16
سفاجا 26 17
مرسى علم 26 18
شلاتين 28 22
حلايب 26 22
أبو رماد 27 21 
رأس حدربة 25 23
الفيوم 22 12
بني سويف 22 12
المنيا 22 11
أسيوط 23 11
سوهاج 24 13
قنا 26 14 
الأقصر 26 14
أسوان 27 15
الوادي الجديد 26 11
أبوسمبل 26 15

الأرصاد الأرصاد الجوية عواصف رملية وترابية عواصف رملية درجات الحرارة

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