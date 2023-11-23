الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس خاصة بعد موجة التقلبات التي كانت خلال الفترة الماضية، مؤكدة على استقرار الأحوال الجوية اليوم في معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي على القناة الأولى، أنّ درجات الحرارة تتراوح حول المعدلات الطبيعية لها في هذا التوقيت من العام خاصة خلال فترات النهار، إذ من المتوقع تسجيل العظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية.



وتابعت، أن هناك زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي يزداد الشعور بالطقس الخريفي المعتدل خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد، الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وحذرت، المواطنين من تكون الشبورة على أغلب الطرق السريعة والمناطق القريبة من القريبة من المسطحات المائية، إذ تؤدي إلى انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أنه خلال فترة الليل، تشهد البلاد انخفاضا في الأحوال الجوية، وتنخفض الصغرى على القاهرة الكبرى عن 16 درجة مئوية، بينما تكون درجة الحرارة أقل من 16 درجة بالمدن الجديدة والأماكن المفتوحة، وهناك مناطق من محافظات شمال الصعيد تصل إلى 12 درجة و10 في فترة الليل.

