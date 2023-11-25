تحذير لمرضي الجيوب الأنفية.. الأرصاد: تقلبات جوية عنيفة ورياح محملة بالرمال اليوم

عرض مذيعا الفضائية المصرية تقريرا عن حالة طقس اليوم السبت، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية فيه أن يشهد طقس اليوم ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة يصاحبها نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة؛ مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء.

ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع، أن يشهد اليوم السبت رياح مثيرة للرمال والأتربة على اغلب أنحاء الجمهورية وحالة البحر المتوسط من معتدل الى مضطرب، والبحر الأحمر من خفيف الى معتدل.

وإليكم بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

القاهرة 28

الإسكندرية 29

دمياط 27

بورسعيد 28

المنصورة 28

طنطا 27

الإسماعيلية 28

السويس 28

دمنهور 28

مطروح 28

وادى النطرون 29

شرم الشيخ 29

الفيوم 29

المنيا 29

العريش 28

رفح 27

الغردقة 28

أسيوط 29

سوهاج 30

قنا 30

أسوان 32

الافصر 31

الوادى الجديد 30