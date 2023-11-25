خدوا حذركم صباحا| الأرصاد: طقس الـ72 ساعة المقبلة يشهد انخفاضا بدرجات الحرارة

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في قيم درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأضاف “القياتي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، أن البلاد تتأثر اليوم بكتل هوائية جنوبية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية، وهو ما يؤدي إلى وجود نشاط في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

ولفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع وجود نشاط في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري و شمال الصعيد ومدن القناة وبعض المناطق من سيناء.

طقس الـ 72 ساعة القادمة



وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه بداية من غدًا ستعاود قيم الحرارة الانخفاض حتى تصل لمعدلاتها الطبيعية مرة أخرى، حيث من المتوقع أن تسجل العظمى 25 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، ولكن الرمال والأتربة المثارة مستمرة غدًا أيضًا مع وجد فرص أمطار على السواحل الشمالية في نهاية اليوم.

وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن يوم الإثنين المقبل سيكون هناك انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحرارة، معقبًا: “نخلي بالنا”، حيث تسجل العظمى 23 درجة مئوية، موجهًا رسالة للطلاب بأهمية أخذ الحذر أثناء فترة الصباح الباكر لأن الأجواء تكون مائلة للبرودة وهذه فترة تقبلات جوية.