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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الأرصاد
الأرصاد

يبحث الكثير يوميا عن حالة الطقس من هيئة الأرصاد الجوية، ودرجات الحرارة بالتزامن مع تراجع درجات الحرارة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح.

وبالنسبة لحالة الطقس اليوم على القاهرة والمحافظات، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس لطيف نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويكون الطقس بحسب الأرصاد معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

تحذير من ظاهرة جوية

وحذر الخبراء من وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتستمر من الساعة 4 حتى 8 صباحا.

الأرصاد 

وحذر الخبراء من السير بسرعة في هذه الفترة على المناط المذكور فيها الظاهرة، وضرورة القيادة بهدوء حفاظا على أرواحهم.

كما كشفت الأرصاد عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأرصاد 

ارتفاع الموج

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط كشفت الأرصاد أنها تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية الى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة 24 15
العاصمة الادارية 24 15
6 اكتوبر 23 14
بنهــــا 24 15
دمنهور 23 14
وادى النطرون 24 14
كفر الشيخ 23 14
المنصورة 24 15
الزقازيق 24 15
شبين الكوم 23 14
طنطا 23 14
دمياط 23 17
بورسعيد 23 18
الإسماعيلية 25 13
السويس 25 14
العريش 23 14
رفح 23 13
رأس سدر 26 11
نخل 22 04
كاترين 22 03
الطور 25 14
طابا 23 14
شرم الشيخ 28 19
الاسكندرية 24 13
العلمين الجديدة 24 13
مطروح 23 12
السلوم 23 13
سيوة 22 07
رأس غارب 28 16
الغردقة 27 17
سفاجا 27 17
مرسى علم 28 18
شلاتين 28 21
حلايب 27 20
أبو رماد 28 20
رأس حدربة 27 21
الفيوم 25 10
بني سويف 25 10
المنيا 25 09
أسيوط 26 08
سوهاج 27 10
قنا 28 11
الأقصر 29 12
أسوان 30 15
الوادى الجديد 28 10
أبوسمبل 29 15
 

الأرصاد درجات الحرارة ظاهرة جوية القاهرة الكبرى درجات الحرارة المتوقعة شبورة

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