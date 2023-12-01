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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، غدا السبت الموافق 2 ديسمير، لطيف نهارا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية الى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 24 15
العاصمة الادارية 24 15
6 اكتوبر 23 14
بنهــــا 24 15
دمنهور 23 14
وادى النطرون 24 14
كفر الشيخ 23 14
المنصورة 24 15
الزقازيق 24 15
شبين الكوم 23 14
طنطا 23 14
دمياط 23 17
بورسعيد 23 18
الإسماعيلية 25 13
السويس 25 14
العريش 23 14
رفح 23 13
رأس سدر 26 11
نخل 22 04
كاترين 22 03
الطور 25 14
طابا 23 14
شرم الشيخ 28 19
الاسكندرية 24 13
العلمين الجديدة 24 13
مطروح 23 12
السلوم 23 13
سيوة 22 07
رأس غارب 28 16
الغردقة 27 17
سفاجا 27 17
مرسى علم 28 18
شلاتين 28 21
حلايب 27 20
أبو رماد 28 20
رأس حدربة 27 21
الفيوم 25 10
بني سويف 25 10
المنيا 25 09
أسيوط 26 08
سوهاج 27 10
قنا 28 11
الأقصر 29 12
أسوان 30 15
الوادى الجديد 28 10
أبوسمبل 29 15

الأرصاد هيئة الأرصاد الطقس شبورة درجات الحرارة

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