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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ظاهرة مؤثرة | رسالة تحذيرية من الأرصاد لـ هذه الفئات

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مصر والظواهر الجوية المتوقعة على بعض المدن الساحلية.

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الخميس الموافق 30 نوفمبر، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق 

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وتبقى الظاهرة المؤثرة الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، ما يستوجب توخي الحيطة والحذر من قائدي السيارات.

 

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وعن حالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة الخميس على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 24 16
العاصمة الإدارية 24 15
6 اكتوبر 24 15
بنهــــا 23 16
دمنهور 22 15
وادي النطرون 24 14
كفر الشيخ 23 15
المنصورة 23 15
الزقازيق 24 16
شبين الكوم 24 15
طنطا 23 15
دمياط 22 17 
بورسعيد 22 18
الإسماعيلية 24 14
السويس 24 15
العريش 23 14
رفح 22 14
رأس سدر 26 16
نخل 22 10
كاترين 20 08
الطور 25 17
طابا 24 16
شرم الشيخ 28 18
الإسكندرية 23 14
العلمين الجديدة 22 12
مطروح 22 12
السلوم 22 11
سيوة 21 08
رأس غارب 28 16
الغردقة 29 16
سفاجا 28 17
مرسى علم 29 17
شلاتين 27 21
حلايب 26 22
أبو رماد 27 21 
رأس حدربة 25 22
الفيوم 24 12
بني سويف 24 12
المنيا 24 10
أسيوط 25 09
سوهاج 26 12
قنا 29 14 
الأقصر 28 14
أسوان 29 15
الوادي الجديد 28 13
أبوسمبل 28 15


درجات الحرارة المتوقعة الخميس على عدد من المدن والعواصم العربية كالآتي:

العظمى الصغرى
مكة 34 23
المدينة 32 19 
الرياض 26 14
المنامة 24 20
أبوظبى 28 21
الدوحة 27 20
الكويت 22 10
دمشق 18 07
بيروت 21 16
عمان 20 09
القدس 20 10
غزة 22 15
بغداد 21 07
مسقط 28 23
صنعاء 23 05
الخرطوم 36 23
طرابلس 25 15
تونس 26 15
الجزائر 23 11
الرباط 22 11
نواكشوط 31 17


بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الخميس على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 14 05
إسطنبول 15 13
إسلام آباد 20 09
نيودلهى 25 16 
جاكرتا 32 25
بكين 04 05-
كوالالمبور 32 25
طوكيو 16 05
أثينا 19 10
روما 18 15
باريس 05 01-
مدريد 14 06
برلين 02- 04-
لندن 04 01-
مونتريال 05 02
موسكو 01- 08-
نيويورك 09 06
واشنطن 13 02
أديس أبابا 22 09

الأرصاد هيئة الأرصاد الساعات القادمة مصر طقس شبورة حالة الطقس

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