تقلبات جوية.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع بدايات هذا الأسبوع بدأت البلاد تشهد بعض التقلبات الجوية، ما بين نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة وإضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية وتساقط الأمطار وإنخفاض فى قيم درجات الحرارة.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن البلاد بدأت تشهد إنخفاض درجات الحرارة، خاصة فترات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، موضحة أن الصغري فترة الليل تنخفض إلى 14 درجة مئوية على القاهرة الكبري اليوم، والاماكن المفتوحة ولها ظهير صحراوي بشكل كبير تشعر بقيم درجات حرارة أقل من تلك الدرجة.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء خلال فترة النهار يوجد بها زيادة فى فترات سطوع أشعة والشعور بالأجواء اللطيفة الخريفية أو الأقرب للأجواء الشتوية فى المناطق الشمالية ، معتدلة تماما على المناطق الجنوبية، وإنخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل، ملحوظ فى ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.