البسوا الشتوي واحذروا هذه الظاهرة|الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن درجات الحرارة اليوم تسجل أقل من معدلاتها الطبيعية بحوالي درجة في كافة محافظات الجمهورية، حيث تسجل العظمى بين21 و22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع مرة أخرى لتصل لـ 23 و24 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.



تحذير عاجل من الأرصاد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الاحساس بانخفاض درجات الحرارة سيزداد مع دخول فترة الليل، وخاصة الساعات المتأخرة منه وساعات الصباح الباكر، حيث تسجل الصغرى في هذا الوقت 14 درجة مئوية، ونصحت بارتداء ارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات الليل والصباح الباكر تجنبًا لنزلات البرد، بجانب المتابعة المستمرة للنشرات الجوية.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن سرعات الرياح ستكون معتدلة على مدار الأيام المقبلة، مؤكدة أن الأحوال الجوية مستقرة حتى مطلع الأسبوع المقبل، وذلك يصاحبه وجود ظاهرة الشبورة المائية في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.