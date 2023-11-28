أخبار التوك شو|الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. مستجدات أسعار الذهب.. وأخر تطورات الوضع في غزة

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:
أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28-11-2023
قدمت الإعلامية نهاد سمير تقريراً عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".
سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
استعرضت الإعلامية نهاد سمير تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه، اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.
الأرصاد تبشر المواطنين بحالة الطقس.. تفاصيل
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بدءا من اليوم، الثلاثاء، تبدأ الأجواء في الاعتدال بشكل كبير، وتقل سرعات الرياح فى معظم محافظات الجمهورية، ويكون هناك استقرار في الأحوال الجوية فى معظم محافظات الجمهورية.
مصدر مصري مطلع: مسؤولون مصريون وقطريون وأمريكيون وإسرائيليون يجتمعون في الدوحة
ذكر مصدر مطلع، أن مسئولين مصريين وقطريين وأمريكيين وإسرائيليين يجتمعون في الدوحة للبناء على التقدم المحرز على صعيد تمديد الهدنة في غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.
بالأرقام|الاستعلامات توضح حجم المساعدات الإغاثية لـ غزة عبر معبر رفح
قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية إن الهدنة الفلسطينية - الإسرائيلية سرت دون عوائق وهو ما يعود إلى الجهود المصرية القطرية والمشاركة الأمريكية، مضيفًا أن مصر كثفت جهودها مع سريان الهدنة الإنسانية في مرحلتها الأولى التي انتهت أمس وهو ما سيتواصل أثناء المرحلة الثانية.
مسئول أممي: نوثق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزة لمحاسبته على جرائمه
قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنّ هناك قوانين ترعى الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية للسكان المدنيين، وعلى الاحتلال الإسرائيلي الالتزام ببنود الاتفاقيات الدولية، وأنّنا نعمل في مسارات أممية لتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة لمحاسبته على جرائمه.
دبلوماسي سابق: مصر أثرت على تعديل الموقف الأمريكي تجاه غزة|فيديو
قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التحرك المصري منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة كان له تأثيرًا كبيرًا، وبصفة خاصة على مواقف الإدارة الأمريكية.
غياب 2000 جندي من دولة الاحتلال عن الخدمة بالجيش.. ما السبب ؟
كشف اللواء محمد زكي الألفي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، تفاصيل تغيب ألفين جندي من دولة الاحتلال عن خدمتهم في الجيش، قائلا: إن جيش الدفاع الإسرائيلي فى قوته الرئيسية على قوات الاحتياط، وهذا يعود لتعداد السكان هناك.
التعليق الأول لـ عمرو أديب بعد حصوله على الجنسية السعودية| شاهد
أعلن الإعلامي عمرو أديب، أنه حصل على الجنسية السعودية منذ فترة، مشيرا إلى أنه الآن لديه جنسية مزدوجة، وهي الجنسية المصرية، والجنسية السعودية.
المتحدث باسم "الصحة" يكشف تفاصيل حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تفاصيل حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، قائلا: إن العنف المبني على النوع الإجتماعي تجاه المرأة هو أى فعل ضار يتعارض مع إرادة الشخص، بسبب الفروق بين الجنسين.
داخل وخارج مصر.. العمل: وفرنا 14 مليون فرصة عمل منذ 2014
تحدث أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، عن مبادرة "مهنتك مستقبلك".
هل تتحقق نبوءة أينشتاين حول علاقة انقراض النحل بنهاية البشرية؟.. اعرف الإجابة
تحدث العالم الشهير ألبرت أينشتاين قبل رحيله عن علاقة انقراض النحل بنهاية العالم واختفاء البشرية ، قائلًا : “بعد موت أخر نحلة على كوكب الأرض سيبدأ البشر في الانقراض”، وهذا الأمر بدأ بالفعل يقلق العلماء والباحثين بعد أن كشفت العديد من الدراسات عن تراجع أعداد النحل حول العالم خلال السنوات الأخيرة بسبب التغير المناخي، الذي بات يهدد وجودها بعد انخفاض النحل الطنان في العالم بمعدل 30 % خلال العقود السابقة.
أخبار التوك شو|الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. مستجدات أسعار الذهب.. وأخر تطورات الوضع في غزة
تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي: