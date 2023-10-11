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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

معادلات عن نظرية الزمكان..1.3 مليون دولار ثمن مخطوطة للعالم ألبرت آينشتاين في مزاد

مخطوطة نادرة لاينشتاين
مخطوطة نادرة لاينشتاين

شهد مزاد صيني عرضا نادرا لمخطوطة للعالم الالماني الاشهر ألبرت آينشتاين، والتي عرضت للبيع بمبلغ هائل وصل الى 1.3 مليون دولار.

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وتعد هذه المرة الأولى التي تعرض فيها مخطوطة ألبرت آينشتاين النادرة من قبل دار "كريستيز" لفئة الفن الكلاسيكي في الصين، وتتألف المخطوطة من 14 صفحة.

وتحتوى المخطوطة المكتوبة باللغة الألمانية معادلتين ورسمًا بيانيًا يوضح بنية استمرارية الزمكان، إضافة إلى صفحتين تضمان صيغًا علمية.

ونُشرت المخطوطة في ملحق خاص بصحيفة "نيويورك تايمز" في 3 فبراير 1929، وهي تحمل أهمية كبيرة لنظرية "النسبية".

وتروي المخطوطة التاريخ وراء اكتشاف نظرية آينشتاين، وتشرح طريقة عملها، كما تتطلع إلى إمكانية إكمال دورة النسبية في نظرية "المجال الموحد".

ويشرح آينشتاين في المخطوطة نظرية المجال الموحد بـ رسم تخطيطي للفيزياء "المطلقة" التي وضعها إسحاق نيوتن، وشرح إنجازات آينشتاين في النظرية.

كما يشير آينشتاين في مخطوطته إلى تفّرد النظرية العامة، بما فيها "جرأة بنائه النظري"، ويسرد فيها مراحل ولادة نظرية النسبية العامة.

مزاد ألبرت أينشتاين مليون دولار

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