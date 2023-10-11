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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

عرض غطاء تابوت فرعوني نادر للبيع في دار مزادات عالمية.. اعرف سعره

صدى البلد

تستعد دار كريستيز للمزادات العالمية لإقامة مزاد كبير لبيع مجموعة من الآثار النادرة المنتشرة في مناطق البحر المتوسط القديم والشرق الأدنى.. وسيتم عقد المزاد في يوم 18 أكتوبر الحالي، وتعود قطع المزاد إلى الثقافات اليونانية والرومانية والبيزنطية والمصرية والشرق الأدنى القديم، ممتدة في التاريخ من الألفية الثالثة قبل الميلاد حتى القرن السابع الميلادي.

سعر التابوت الفرعوني 

من بين القطع الأثرية المعروضة للبيع، يتميز غطاء التابوت بتصميمه المصري ومواده المطلية بالذهب والبرونز والحجر الجيري والزجاج، ويعود تاريخ هذا الغطاء إلى العصر المتأخر "الأسرة الخامسة والعشرون" في الفترة من 747 إلى 656 قبل الميلاد، ويتوقع أن يتم بيعه بمبلغ يتراوح بين 40 إلى 60 ألف جنيه إسترليني.

بالإضافة إلى ذلك، يشمل المزاد مسند رأس خشبي منقوش على الطراز المصري يعود للمملكة الجديدة في أوائل الأسرة الثامنة عشرة، وتم تاريخه حوالي 1550-1450 قبل الميلاد. يقدر ثمن هذا المسند بما بين 20 إلى 30 ألف جنيه استرليني.

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وتتضمن المجموعة المعروضة في المزاد أيضًا مجموعة مميزة من الأحجار الكريمة المنقوشة القديمة، والتي كانت تعود ملكيتها سابقًا للدكتور إيلي بوروفسكي (1913-2003). وتتضمن هذه المجموعة حلقة دوارة من الذهب والعقيق اليوناني القديم بتصميم جعران مع أمازون، وقد وصفها الباحث السير جون بوردمان بأنها من أهم القطع الأثرية في العصور القديمة.

 كما يشمل المزاد شخصية أنثوية من الرخام السيكلادي ذات صبغة واسعة تعتبر من المعالم البارزة التي ستعرض للبيع.

تابوت الأسرة الخامسة دار كريستيز للمزادات دار كريستيز دار مزادات غطاء تابوت

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