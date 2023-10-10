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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لماذا رفضت 19 دار نشر رواية لأديب حاصل على نوبل؟.. سبب غريب

صدى البلد

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الكاتب الفرنسي كلود سيمون الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1985م.

رفض دور النشر رواية كلود سيمون

رفض دور النشر إعادة نشر رواية لكلود سيمون، بسبب وجود "إطالات تشتت القارئ" في الرواية، وتحدث الكاتب سيرج فول، البالغ من العمر 70 عامًا، وهو من المعجبين بأعمال سيمون، عن تجربته في التحدث مع كاتب وناشر مشهور، الذي أخبره أن أي دار نشر في الوقت الحالي لن توافق على نشر أي شيء لسيمون.

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كلود سيمون 

فقد قام فول بإرسال مقتطفات من رواية "بالاس" التي نشرها سيمون في عام 1962 إلى 19 دارًا للنشر، وكانت النتيجة أن 12 دارًا رفضت النشر، بينما لم يتلقَ أي ردّ من سبع دور نشر آخرين. وذكر فول أن أحد الناشرين الذي رفض الرواية علّل رفضه بأن الجمل فيها طويلة جدًا مما يشتت القارئ تمامًا.

كلود سيمون 

ويعتقد سيرج فول أن هذا الرفض يشير إلى اختلاف في فهم الكتابة، ويعتبر أن الأعمال الأدبية التي لا تعتمد على السهولة ولا تهدف إلى تحقيق أرقام قياسية لا تجذب اهتمام دور النشر.

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