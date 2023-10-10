انطلاق معرض الشيخ زايد للكتاب تحت شعار "الثقافة والنصر"

تنطلق الدورة التاسعة لمعرض زايد للكتاب، تحت رعاية وزارتى الثقافة والإسكان ومحافظة الجيزة، غدأ الأربعاء، والتي خصصت هذا العام للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وتم اختيار الكاتب الصحفي جمال الغيطانى، أشهر مراسل صحفي على الجبهة، شخصية المعرض وترفع هذه الدورة من المعرض شعار "الثقافة والنصر".

يضم المعرض مجموعة من الندوات لكبار الكتاب والمؤلفين وعدد من الانشطة المتنوعة للأطفال بالإضافة إلى عدد من العروض الفنية

المعرض يقام علي مساحه 3000 متر مربع و يتضمن صالة عرض رئيسية يشارك بها أكثر من 120 ناشرا و مكتبة وتعرض آلالاف من الاصدارات والوسائل التعليمية والألعاب التعليمية للأطفال وتنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية معرض زايد للكتاب، بالتعاون مع جهاز مدينة الشيخ زايد و مجلس أمناء المدينة.

يفتح معرض زايد للكتاب أبوابه للجمهور اعتبارًا من الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الحادي عشر من أكتوبر ويستمر حتى مساء يوم الثاني والعشيون من أكتوبر.

جدير بالذكر أن المعرض يقام في شارع الروضة بجوار سور كلية الهندسة في قلب المدينة و يفتح أبوابه يومياً للجمهور من العاشرة صباحًا حتي العاشرة مساءً، و يتضمن مسرح للعروض الفنية والندوات المجانية علي مدار اليوم، ومن المقرر أن يتم الاحتفال في ختام المعرض بحفل موسيقى احتفالا بمئوية الفنان سيد درويش.