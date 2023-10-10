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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

50 عملا فنيا يوثق ملحمة 6 أكتوبر في معرض يوبيل النصر

صدى البلد

افتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضا فنيا بعنوان "يوبيل النصر"، وذلك في إطار البرنامج الاحتفالي لوزارة الثقافة باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، ويستمر المعرض حتى 21 أكتوبر بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً عدا يوم الجمعة.

معرض "يوبيل النصر.. خمسون عاماً على انتصار أكتوبر" يضم خمسين عملاً فنياً توثق الحدث من مقتنيات متاحف قطاع الفنون التشكيلية ولمجموعة من رواد وكبار الفنانين المصريين الذين عايشوا وتفاعلوا مع هذه الحقبة التاريخية، وهو فرصة لمشاهدة أعمال فنية متحفية في عرض واحد نوعي ونادر، حيث جمعت الأعمال من متاحف الفن المصرى الحديث، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، مركز محمود سعيد للمتاحف، متحف النصر ببورسعيد، متحف حسن حشمت.

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وضم المعرض أعمال عدد كبير من الفنانين هم: "إبراهيم شتاء، أحمد السيد علي، أحمد نوار، آمال معتوق، إنجي أفلاطون، جاذبية سري، جورج بهجوري، حامد ندا، حسن حشمت، حسن محمد حسن، حلمي فرج الله، رضا عبد السلام، زكريا إسحاق، سمير الجندى، سيف وانلى، شاكر المعداوى، عبد الحميد الدواخلى، عبد الصبور عبد القادر، على عزام، كامل مصطفى، فتحي جودة، محمد طه حسين، محمد محمود رزق، محمد نادي أحمد، محمود أبوالفتوح، محمود سطوحى، محمود محمد عفيفى، مصطفى أحمد مصطفى، مصطفى جمال كامل، مصطفى الفقى، منصور فرج، نور اليوسف، هبة عنايت، يوسف سيده".

وقال الفنان على سعيد مدير عام مراكز الفنون: تزخر متاحفنا الفنية بأعمال فنية توثق لأهم أحداث مصر الاجتماعية والسياسية، أعمالاً تعكس روح الوطن والأرض والناس، حتى وإن كانت قد وثقت تلك الأحداث عن طريق الفوتوغرافيا أو الأفلام الوثائقية، فهو توثيق تقريرى يخلو من روح الفنان المعايش للحدث، فالفنان يضفى إحساسه على سطح العمل فيخرج العمل أكثر صدقاً وأبعد في الرؤية، بحثنا عن هذه الأعمال في متاحفنا ليخرج الحدث بأعمال فنانين ليسوا مؤثرين في الحركة التشكيلية المصرية فحسب، بل وعايشوا انتصارات أكتوبر بالفعل".

معرض الجزيرة للفنون الحقبة التاريخية الدكتور وليد قانوش الفن المصري الفنون التشكيلية

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