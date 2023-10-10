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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

ثقافة أسيوط.. احتفالات مكثفة في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

صدى البلد

قدم فرع ثقافة أسيوط عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه التابعة ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

في قصر ثقافة الغنايم عقدت ندوة لمناقشة كتاب "حرب الساعات الست" للمؤلف عبد الستار الطويلة تحدث بها محمد سليم مؤكدا أن الانتصار الخالد في أكتوبر 1973 شهد على شجاعة الجنود وعزيمتهم حتى تحقيق النصر، ثم تطرق إلى تعريف حرب الاستنزاف ودورها في إضعاف العدو وصولا للنصر.

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وضمن الفعاليات التي نظمها الفرع برئاسة ضياء مكاوي، نظمت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة محاضرة تثقيفية بعنوان "دور الإعلام في نصر أكتوبر"، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بأسيوط، واستضافتها مدرسة النهضة للتعليم الأساسي بأسيوط الجديدة، وخلالها تحدث صلاح سعيد محمد عن أهمية دور الإعلام في نصر أكتوبر، وتهيئة الجبهة الداخلية وجنود الجيش المصري حتى لحظة العبور العظيم لاستعادة سيناء، واختتمت فعاليات اللقاء بعرض فيلم وثائقي عن الحرب.

وشهدت الفعاليات التي تقام بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، عددا من المحاضرات في السياق ذاته بمواقع الفرع، ومنها بمكتبة الطفل والشباب بالصبحة التي عقدت ندوة تثقيفية بعنوان "انتصارات أكتوبر المجيدة" تناول بها د. أحمد محمد بكر بطولات جنود الجيش المصري في حرب أكتوبر وتضحياتهم من أجل تحرير أرضهم، كما شهد بيت ثقافة محمود حسن إسماعيل بالنخيلة محاضرة تثقيفية، أكد بها أحمد حسني أبو القاسم أن نصر أكتوبر المجيد غير الفكر العسكري وأصبحت عملية العبور مرجعا أساسيا لكل جيوش العالم. أما بيت ثقافة دير الجنادلة فعقد محاضرة بمقر مدرسة دير الجنادلة الابتدائية المشتركة، تناولت استراتيجية الحرب التي باتت نقطة تحول كبرى في التاريخ المصري.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تنظم مجموعة كبيرة من الفعاليات التي تشهدها مواقعها بالمحافظات وفي الساحات والميادين احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، حيث تتنوع الفعاليات والعروض الفنية والمحاضرات والأنشطة الثقافية التي تتناول سيرة النصر العظيم وبطولاته وأبطاله، بالإضافة إلى الورش واللقاءات المقامة في مختلف المحافظات لتكريم الشهداء وأسرهم.

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