تعود إلى 1400 سنة.. مصر ترمم مخطوطة نادرة للمصحف الحجازي|تفاصيل

رممت مصر مخطوطة أثرية لنسخة من المصحف تعود للنصف الأول من القرن الهجري، فيما قال ملاك نصحي ملاك، مفتش آثار بوزارة السياحة والآثار، عبر تقرير عرضته فضائية العربية، “ معمولة على الرق؛ وهي جلود الحيوانات قديما والتي كانت تستخدم كالأوراق ومكتوبة بالحبر الحديدي وتم ترميمها بشكل جميل جدا”.







وأضاف “ملاك”:" وعمرها يعود للقرن الأول الهجري أو السابع الميلادي أي من حوالي 1400 سنة تقريبًا وتعتبر من أقدم المخطوطات للمصاحف في مصر والشرق الأوسط وقد يكون في العالم كله".



وتضم المخطوطة حوالي 32 صفحة رممها فريق من دار الوثائق القومية المصرية حملت اسم “المصحف الحجازي”؛ كونها مكتوبة بالخط الحجازي القديم



