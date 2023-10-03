أبرزها حلقة النار.. ظواهر فلكية نادرة ستزين سماء شهر أكتوبر|تعرف عليها

ظواهر فلكية.. تشهد سماء شهر أكتوبر، عددًا من الظواهر الفلكية النادرة، التي يأتي على رأسها حلقة النار وقمر الصياد ومكان ظهور زحل سيتغير وكوكب المشترى سيرى أبكر من وقته الاعتيادي.. فما القصة



فيما كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عبر تقرير عرضته فضائية العربية أننا سنشاهد كسوف الشمس المعروف بـ “حلقة النار” في 14 أكتوبر، حيث سيمر القمر أمام الشمس ليحجب جزءً كبيرا منها ويترك وراءه حلقة لامعة، وفي 28 أكتوبر سيكتمل في السماء ما يعرف باسم “قمر الصياد" ويسمى بهذا الاسم لأن الضوء الساطع له يسهل على الصيادين قتل الفريسة فضلا عن أنه يساعد المزارعين الذين يعملون خلال الليل على حصاد المحاصيل.



كما أوضحت “واشنطن بوست” أنه في الشهر نفسه سيظهر كوكب زحل في سماء جنوب شرق الولايات المتحدة ويمكن رؤيته بسهولة، وكذلك كوكب الزهرة سيظهر مبكرا بتوهجه الأبيض المكثف وسيزين سماء الصباح حتى بداية العام المقبل.