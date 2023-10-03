حلقة النار وقمر الصياد.. ظواهر فلكية تحدث أكتوبر الجاري | تفاصيل

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن مجموعة من الظواهر الفلكية التي سوف تحدث في شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح التقرير أننا على موعد مع ظاهرة حلقة النار والتي تحدث في 14 أكتوبر، وذلك بعد مرور القمر من امام الشمس وحجب جزء كبير منه تاركا خلفه حلقة لامعة من ضوء الشمس.

وتابع التقرير أنه في يوم 28 أكتوبر سوف يكتمل القمر في السماء في ظاهرة يطلق عليها قمر الصياد.

واكمل التقرير أن ظاهرة قمر الصياد تحدث عندما يمر القمر عبر النجوم الساطعة للأبراج السماوية قبل أن ينتقل برحلته إلى النجوم الصاعدة في سماء الربيع.

ولفت التقرير إلى أن ظاهرة قمر الصياد سميت بهذا الاسم نظرا لاعتماد الصيادين على ضوء القمر خلال عمليات الصيد ليلا .